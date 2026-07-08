김재윤, 6월 올곧은병원 월간 MVP 수상

사진제공=삼성 라이온즈

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[스포츠조선 김영록 기자] 삼성 라이온즈 투수 김재윤이 올곧은병원에서 시상하는 6월 월간 MVP로 선정됐다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 홈경기에 앞서 김재윤의 시상식이 진행됐다.

김재윤은 6월 13경기에 나서며 2승 1패 1무 8세이브 방어율 1.35를 기록했다.

올곧은병원 우동화 병원장이 이날 시상자로 나섰다. 김재윤에게는 소정의 상품권이 주어졌다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com