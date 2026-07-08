[오피셜] KT하키단, 8일 KT위즈파크 방문…KT위즈 응원 "하키단도 많이 응원해주세요"

사진제공=KT 위즈

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[수원=스포츠조선 고재완 기자] KT스포츠 하키단이 한솥밥 식구 KT 위즈를 응원하기 위해 수원 KT위즈파크를 방문했다.

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김성은 감독과 최은영 코치를 비롯한 22명의 하키단은 8일 KT위즈파크에서 열린 키움 히어로즈와 KT의 경기를 관람했다.

하키단은 2023년 한국시리즈 3차전, 2024년 4월 12일 SSG 랜더스전에도 응원을 위해 야구장을 찾은 바 있다. 지난 달 25일 SSG전에선 KT스포츠 사격단이 위즈파크를 방문해 응원하기도 했다.

사진제공=KT 위즈

김유진 하키단 주장은 "오랜만에 야구장에 왔는데, 우리가 꼭 승리할 수 있도록 열심히 응원하고 싶다. 스트레스도 풀고, 응원으로 선수단에 힘도 주고 싶다. 늘 하키장 안에서만 단합을 해왔는데, 이렇게 야구장에 와서 응원으로 단합력을 키울 수 있어서 즐겁다. 우리 하키단도 많이 응원해주셨으면 좋겠다"고 말했다.

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KT 하키단은 1984년 창단 후 꾸준하게 국가대표 선수를 배출하는 등 명문팀으로 자리 잡았습니다. 오는 9월 열리는 아시안게임에서도 많은 소속 선수들이 차출될 것으로 예상되고 있다.

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또 KT는 야구단, 농구단, e-sports단 뿐만 아니라 하키, 사격 등 아마추어 종목에 지속적으로 투자하면서 저변 확대에 노력하고 있다.

사진제공=KT 위즈

고재완 기자 star77@sportschosun.com