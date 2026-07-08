'와 159km 실화냐' 곽빈 전율의 투구...'이변은 없었다' 두산, 선발 없는 SSG 완파 [잠실 현장]

8일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 7회초 투구를 마친 곽빈이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 김용 기자] 이변은 없었다.

Advertisement

두산 베어스가 SSG 랜더스에 전날 패배를 설욕했다. 예상대로 쉽게 이겼다.

두산은 8일 잠실구장에서 열린 SSG와의 주중 3연전 2차전에서 7대3으로 승리했다. 전날 상대 고졸 신인 선발 김민준 공략에 실패하며 2대4로 패배, 상대 9연패 탈출 제물이 됐던 두산인데 2차전 승리로 5연속 위닝 시리즈 가능성을 살렸다. 9일 마지막 경기를 이기면 5연속 위닝으로 전반기를 마감하게 된다.

두산이 유리할 경기였다. 두산은 선발이 에이스 곽빈. 최근 엄청난 상승세. 반대로 SSG는 불펜데이였다. 퇴출된 베니지아노 빈 자리를 메울 선발이 마땅치 않았다. 2군에도 선발이 없어 불펜 요원 전영준을 50구 정도 생각하고 선발로 내세웠다.

8일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 2회초 전의산이 선제 솔로홈런을 치고 홈인하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

Advertisement

시작은 예상 밖이었다. 전영준이 1회를 안정적으로 막아낸 가운데, 2회 전의산이 곽빈의 156km 강속구를 완벽한 타이밍에 받아쳐 선제 솔로포로 연결시킨 것.

Advertisement

하지만 기쁨은 오래가지 않았다.

2회말부터 두산 타자들의 방망이가 터지기 시작했다. 양의지, 안재석의 연속 안타에 박찬호가 희생번트를 대 1사 2, 3루. 여기서 정수빈이 동점 희생 플라이를 쳤다. 그리고 이어 등장한 윤준호가 균형을 깨는 역전 결승 투런포를 때려냈다.

8일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 2회말 2사 3루 윤준호가 역전 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

Advertisement

기세를 탄 두산은 4회 강승호의 1타점 2루타로 점수차를 벌렸다. 그리고 5회에는 박준순이 바뀐 투수 노경은의 초구를 받아쳐 130m 초대형 홈런으로 연결시켰다.

Advertisement

아쉬움도 있었다. 4회와 5회 모두 대량 득점 찬스에서 후속타가 나오지 않아 답답한 흐름을 보였다. 초장에 상대의 기를 완전히 죽일 수 있는데, 그 찬스를 놓쳤다.

하지만 6회 사실상 경기를 끝냈다. 강승호의 2루타와 김민석의 내야 안타로 만든 무사 1, 3루 찬스에서 조수행의 내야 땅볼 득점에 상대 유격수 박성한 실책까지 겹치며 찬스가 이어졌고, 양의지의 희생 플라이 타점이 더해졌다. 스코어가 7-1로 벌어지자 SSG는 경기를 포기하는 분위기.

8일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 5회말 박준순이 좌월 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

두산 선발 곽빈은 7회까지 7삼진 1실점 역투를 펼쳐 시즌 8승(3패)째를 따냈다. 곽빈은 1회 박성한 상대 159km 초강력 속구를 뿌려 자신의 커리어 최고 구속도 경신했다. 종전 기록은 트랙맨 기준 158.7km였다.

SSG는 곽빈이 내려가자 8회 박치국을 상대로 대타 최준우가 투런포를 쳐 그나마 체면치레를 했다. 두산은 점수차가 4점임에도 9회 마무리 이영하를 올려 확인 사살을 했다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com