'먹힌 타구가 2루타가 됐다' 천적 네일 무너뜨린 리드오프 황성빈 빠른 발...롯데 기세 무섭네

롯데전 강했던 KIA 선발 네일을 무너뜨린 리드오프 황성빈의 빠른 발. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[부산=스포츠조선 박재만 기자] 먹힌 타구도 안타로 만들었다. 그리고 그 안타는 곧바로 2루타와 같은 가치가 됐다. 롯데 자이언츠 리드오프 황성빈이 리그 최고의 빠른 발을 앞세워 KIA 에이스 네일을 흔들어 놓았다.

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올 시즌 KIA 선발 네일은 롯데를 상대로 강했다. 이날 경기 전까지 롯데전 9경기에 등판해 3승 평균자책점 1.50을 기록했고, 올 시즌 두 차례 맞대결에서도 12이닝 1실점(평균자책점 0.75)으로 압도적인 투구를 펼쳤다. 하지만 이날만큼은 달랐다. 네일을 무너뜨린 결정적인 무기는 장타가 아닌 황성빈의 빠른 발이었다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기.

올 시즌 네일을 상대로 4타수 무안타 1볼넷 1삼진에 그쳤던 황성빈은 전혀 다른 모습이었다. 타구 질보다 스피드가 더 빛났다.

리드오프 황성빈은 경기 초반 먹힌 타구를 두 번 연속 내야 안타를 만들었다.

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1회 선두타자로 나선 황성빈은 네일의 초구 147㎞ 투심 패스트볼을 받아쳤다. 타구는 3루 선상을 따라 느리게 굴렀다. 포수 주효상이 재빨리 달려 나와 타구를 잡았지만 송구는 포기했다. 황성빈은 이미 1루 베이스를 통과한 뒤였다. 평범한 땅볼이 순식간에 내야 안타로 바뀌는 순간이었다.

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진짜 압박은 그다음부터였다.

무사 1루에서 황성빈은 네일의 2구째 커터가 손을 떠나는 순간 곧바로 스타트를 끊었다. 유격수 태그를 피해 헤드퍼스트 슬라이딩으로 2루를 훔쳤고, 결국 1사 1,3루에서 한동희의 희생플라이 때 태그업 후 홈까지 밟으며 선취점을 만들었다.

내아 안타 이후 2루를 향해 과감하게 몸을 던진 황성빈.

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3-0으로 앞선 4회에도 같은 장면이 반복됐다.

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1사 후 네일의 141㎞ 커터를 받아친 타구는 유격수 앞으로 천천히 굴러갔다. 이번에도 먹힌 타구였다. 그러나 황성빈의 발이 다시 한 번 안타를 만들어냈다. 포구 직후 유격수 김규성은 송구를 포기할 수밖에 없었다.

출루한 황성빈은 다시 네일을 흔들었다. 네일은 세 차례 연속 견제로 리드폭을 줄여보려 했지만 소용없었다. 견제가 끝난 직후 초구에 황성빈은 다시 2루를 훔쳤다. 두 번째 내야 안타가 또 한 번 도루로 이어진 순간이었다. 이어 고승민의 중전 적시타 때 홈까지 밟으며 추가 득점까지 책임졌다.

두 타석 연속 내야 안타 직후 2루 도루까지 성공.

황성빈의 발은 단순히 도루 2개를 기록한 데 그치지 않았다. 먹힌 타구 두 개를 모두 내야 안타로 바꿨고, 그 두 번의 출루를 모두 도루와 득점으로 연결했다. 내야 안타-2루 도루-득점이 두 차례 반복되면서 롯데 공격의 흐름은 완전히 살아났다. 사실상 평범한 내야 땅볼 두 개를 자신의 스피드 하나로 '2루타 이상의 가치'로 바꿔낸 셈이었다.

경기 초반부터 황성빈에게 흔들린 네일은 결국 자신의 리듬을 찾지 못했다. 롯데는 4회에만 대거 6점을 뽑아내며 승부의 쐐기를 박았고, 그 시작에는 상대 배터리를 정신없이 흔든 리드오프 황성빈의 빠른 발이 있었다.

강했던 상대도 빠른 발 앞에서는 예외가 없었다. 황성빈은 먹힌 타구를 내야 안타로 만들고, 그 안타를 다시 도루와 득점으로 완성하며 KIA 에이스 네일을 무너뜨린 경기의 주인공이 됐다.

경기 직전 롯데 자이언츠 미팅 분위기는 최고였다.

두 타석 연속 빠른 발로 만들어낸 내야 안타.

내야 안타를 2루타 효과로 만들어낸 도루까지 리드오프 황성빈.

2루 베이스에서 떨어지지 않았던 황성빈의 손.

리드오프 황성빈의 유니폼은 이미 흙으로 범벅.