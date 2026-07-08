"ATL, 안타 1개에 60억 지불" 또 김하성 뼈 때리는 비난…담당기자는 방출 공개 촉구

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[스포츠조선 박상경 기자] "애틀랜타 브레이브스는 김하성의 메이저리그 안타 1개당 400만달러(약 60억원)를 지불했다."

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미국 헤비닷컴은 8일(한국시각) '애틀랜타가 김하성의 미래에 대해 중대한 결단을 앞두고 있다'며 이같이 전했다. 매체는 '애틀랜타는 비시즌 김하성을 영입한 것이 실패라는 걸 인정해야 한다'며 '극도로 치열해진 내셔널리그 동부지구 우승 경쟁 속에 로스터 자리를 낭비할 여유가 없다'고 지적했다.

올 시즌을 앞두고 애틀랜타와 1년 2000만달러(약 301억원) 계약한 김하성은 국내 체류 중 빙판길에서 넘어져 오른손 중지 힘줄 파열상을 해 수술대에 올랐다. 시즌 개막 후 6주 간 출전하지 못한 그는 마이너리그 재활 경기를 거쳐 지난 5월 13일 애틀랜타 로스터에 이름을 올렸다. 하지만 27경기에서 73타수 5안타, 타율 0.068에 그쳤다. 공격도 문제였지만, 수비 능력도 저하됐다는 게 미국 현지의 평가. 애틀랜타는 최근 김하성의 손가락 염증을 이유로 그를 부상자 명단(IL)에 올렸다. 미국 매체들은 애틀랜타가 마이너 옵션이 없는 김하성을 내려보내기 위해 이른바 '유령 IL'을 활용했다고 보고 있다.

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애틀랜타를 취재하는 재커리 로트먼은 최근 팬사이디드닷컴에 기고한 글에서 김하성의 방출을 촉구했다. 그는 '메이저리그 구단이 오프시즌 영입 실패를 인정하는 건 매우 어려운 일이다. FA들에게 더 많은 기회를 주는 것도 맞다. 하지만 애틀랜타의 김하성 계약은 현시점에서 재앙으로 보인다'고 지적했다. 이어 '김하성은 73타수 5안타로 타율이 0.068에 불과하다. 그가 기록한 5개의 안타도 모두 단타였다'며 '애틀랜타가 유격수를 트레이드로 데려올 수 있다고 가정하면 김하성을 팀에 남겨둘 이유가 없다. 설령 트레이드가 성사되지 않는다고 해도 김하성은 타석에서 팀의 발목을 잡을 뿐만 아니라, 수비도 예전만 못하다. 호르헤 마테오나 짐 자비스 중 한 명, 또는 둘 다 유격수로 기용하는 게 더 나을 것'이라고 강조했다. 그러면서 '애틀랜타는 유격수를 절실히 원했고, FA시장에서 적극적으로 투자했다. 프런트를 탓하기는 어렵다. 하지만 그들이 선택한 선수는 커리어 내내 이런 부진을 겪은 적이 없다'고 지적했다.

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헤비닷컴은 '로트먼의 지적대로 김하성의 앞날은 애틀랜타의 트레이드 여부에 달려 있을 가능성이 높다. 하지만 트레이드 마감일 이후 김하성은 명백한 방출 후보가 될 듯 하다'고 꼬집었다.

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애틀랜타가 김하성을 언제 다시 복귀시킬지는 알 수 없다. 일각에선 애틀랜타가 김하성을 재활 경기로 마이너리그에 묶어두는 쪽에 무게를 싣고 있을 정도다. 이렇게 되면 반등 기회조차 얻지 못한 채 쓸쓸히 애틀랜타를 떠나 다시 FA시장에 나서야 한다. 부진한 시즌 이후 FA는 '쪽박'이 불가피 하다. 사면초가에 몰린 김하성이다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com