[오피셜]'전체 1순위 유력' 하현승에 엄준상, 김지우까지…국가대표 명단 최종 확정

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 고교올스타 선발투수로 등판한 부산고 하현승. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

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[스포츠조선 나유리 기자]대한야구소프트볼협회(KBSA)가 청소년 대표팀 명단을 최종 확정했다.

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KBSA는 9월 7일부터 13일까지 대만 타이베이에서 열리는 제14회 아시아청소년야구선수권대회에 참가할 청소년 국가대표 코칭 스태프와 선수를 최종 확정했다.

협회는 지난 6일 경기력향상위원회 회의를 개최하고, 청원고 김수관 감독(수석코치), 순천효천고BC 정진 감독(투수코치), 전주고 최대곤 감독(야수코치), 중앙고 남인환 감독(불펜코치)를 각 분야별 코치로 선임하였으며, 각 포지션 별 선수를 최종 엔트리로 선발했다.

덕수고 정윤진 감독이 이끄는 청소년 국가대표 선수단에는 메이저리그 구단들의 뜨거운 러브콜을 받은 초고교급 이도류 유망주들이 대거 승선했다. 투타겸업으로 뉴욕 양키스의 파격적인 제안을 거절하고 국내 무대를 택한 하현승(부산고 3)과 비공식 157km의 강속구를 자랑하는 윤예성(인창고 3)이 대표팀 마운드를 이끈다.

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또한 한화이글스배 고교·대학 올스타전 MVP를 차지한 박근서(서울디자인고 3)와 황금사자기 준우승을 이끈 유일한 2학년 투수 한규민(대전고 2)에 더해, 1m95 장신에서 강속구를 뿜어내는 우완 정통파 곽도현(부산공고 3)과 묵직한 직구를 앞세운 김민훈(광주진흥고 3)이 합류해 마운드의 철벽을 세운다.

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내야진에는 탁월한 수비 능력을 자랑하는 우주로(대전고 3)와 남현우(서울컨벤션고 3)가 탄탄한 그물망 수비로 내야 전체를 진두지휘한다. 여기에 최근 메이저리그 텍사스 레인저스와 공식 입단 계약을 체결한 투타겸업의 핵심 엄준상(덕수고 3)과 '제2의 김도영'으로 불리는 김지우(서울고 3)가 중심을 잡으며, 날카로운 스윙과 주력을 겸비한 강인규(청주고 3)도 활력을 더한다.

외야와 안방 역시 견고한 짜임새를 갖췄다. 황금사자기 우승의 주역인 공수겸장 외야수 장민제(충암고 3)와 빠른 발을 활용해 공격의 첨병 역할을 할 조희성(유신고 3)이 외야 타선을 이끌고, 안방은 영리한 리드를 자랑하는 원지우(강릉고 3)와 2학년 주전 전영훈(세광고 2)이 든든하게 책임진다.

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타선에서는 폭발적인 장타력을 보유한 이호민(경남고 3)과 1m88, 110kg의 체격에서 파괴력을 뿜어내는 황성현(덕수고 3)이 엮어내는 막강한 거포 라인이 중심타선에서 맹활약할 것으로 기대된다.

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이번 제14회 아시아청소년야구선수권대회(18세 이하)는 총 8개국이 참가하며, 2개 조 예선 라운드 상위 2팀이 슈퍼라운드에 진출해 예선 라운드 상대 전적(1경기)과 슈퍼라운드 성적(2경기)을 합산한 종합 성적 최종 상위 2팀이 결승전에 진출한다.

한편, 협회는 아시아 정상 탈환을 목표로 8월 중순 선수단을 소집해 국내 강화훈련을 실시하고 팀 전력과 조직력을 극대화한 후 대만으로 출국할 예정이다. 특히, 한국야구위원회(KBO)에서 올해부터 국가대표팀의 국제 경쟁력 강화를 위해 추가 예산 3억 원을 협회로 전격 지원함에 따라, 국가대표 선수단은 더욱 최상의 환경에서 대회 준비에 매진할 수 있게 되었다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com