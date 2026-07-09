[청룡기] 세광고vs배명고·경북고vs마산용마고 9일 4강전 우천 연기…10일 열린다

9일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 세광고와 배명고의 4강전이 우천으로 중단됐다. 중단된 경기는 내일(10일) 서스펜디드 경기로 펼쳐진다. 방수포가 깔린 그라운드의 모습. 목동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.09/

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[목동=스포츠조선 고재완 기자] 세광고과 배명고의 준결승 경기가 갑자기 내린 폭우로 10일로 연기됐다.

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9일 오전 10시 서울 목동야구장에서는 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전(조선일보·스포츠조선·대한야구소프트볼협회 공동 주최) 4강전 배명고와 세광고의 경기가 열렸다.

시작부터 세광고는 배명고를 강하게 밀어붙였다. 1회초 배명고 선발 김시원은 첫 타자 황동민을 유격수 땅볼로 잡아냈지만 김우진과 전영훈을 볼넷과 사구로 내보낸 후 이세민으로 교체됐다. 이세민 역시 이홍석과 서정휘에게 볼넷과 사구를 기록하며 밀어내기 선취점을 허용했다.

1회말 배명고도 기회를 잡았다. 선두타자 강승재가 유격수 실책으로 출루했다.

9일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 세광고와 배명고의 4강전이 우천으로 중단됐다. 중단된 경기는 내일(10일) 서스펜디드 경기로 펼쳐진다. 방수포가 깔린 그라운드의 모습. 목동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.09/

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배명고가 무사 1루의 기회를 맞은 상황에서 오전 10시 20분 갑작스런 폭우로 인해 경기가 중단됐다. 이후 오전 11시쯤 서스펜디드 게임이 결정된다. 세광과와 배명고의 경기는 10일 오전 10시 목동구장에서 재개된다.

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이날 13시 열릴 예정이던 경북고와 마산용마고의 4강전 경기도 우천 취소돼 10일 오후 1시에 열릴 예정이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com