"수의 준비 완료"…이성미, 유방암 13번 수술 끝 영정 찍고 쓴 유서

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[스포츠조선 정안지 기자]코미디언 이성미가 13번의 수술 끝에 삶과 죽음을 진지하게 마주했던 순간을 고백했다

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지난 8일 방송된 MBC '라디오스타'에는 이성미는 매년 버킷리스트를 작성하게 된 계기와 미리 장례를 준비하게 된 이유를 털어놨다.

이날 이성미는 "유방암 수술을 했다. 암 수술을 하기 전에 다른 수술만 12번 했다. 암 수술이 13번째 수술이었다"라고 담담하게 말했다.

그는 "복막염 수술이 암 수술보다 오래 걸렸다. 10시간 이상 걸렸다. 복막염이 터진 걸 몰랐다. 내가 무통 증세가 있다"라면서 "느낌이 이상해서 직접 운전해서 병원에 갔더니 의료진이 비상이 걸렸다. 단순 맹장염인 줄 알았는데 '복막이 터진 것 같다'고 하더라. 아침에 들어가서 13시간을 수술했다"라고 회상했다.

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유방암 수술을 앞두고는 죽음을 각오했던 심경도 솔직하게 털어놨다. 이성미는 "수술 전날 '내가 눈을 못 뜰 수도 있겠다'는 생각이 들었다. 당시 나이도 있었으니까, 50대 중반이었다"라면서 "가족들에게 유서 겸 편지를 썼다. 눈물이 뚝뚝 떨어지더라. 계좌, 비밀번호 등 주요 정보고 적었다"라고 털어놨다. 다행히 수술은 무사히 끝났다. 그는 "눈을 뜨고 집에 오자마자 계좌번호, 비밀번호 흔적이 남을까 봐 종이를 잘라서 없앴다"라고 밝혔다.

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이후 '내가 언제 죽을지 모르는 나이가 됐구나' 생각이 들었다는 이성미는 그때부터 버킷리스트를 작성하게 됐다고.

이성미는 "첫 번째는 '나 죽으면 수의로 추리닝을 입혀달라'. 내가 너무 운동을 안 해서 죽을 때 뛰어가려고 한다"라면서 "박술녀 선생님이 한복을 해주셨다. 갈 때 곱게 입어야 한다고 해서 수의를 만들어놨다"라고 전했다. 이어 "상 당했을 때 큰 고민거리가 어디에 모실지다. 나는 납골당을 마련해 뒀다. 하나보다 두 개 하는 데 더 싸더라. 지금 따로 자는데 죽어서는 합방"이라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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그러면서 이성미는 "3년에 한 번씩 영정사진을 찍는다. 젊은 사진을 해 놓으면 '내가 아는 사람이 아닌 것 같은데 미리 준비 안 해놨나 보다'는 생각이 든다"라면서 "장례위원은 송은이에게 맡겼다. 가족들은 정신이 없을 것 같다"라고 밝혔다.

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anjee85@sportschosun.com