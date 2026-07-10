'LG 두산 레전드' 박용택 김재호, 잠실 마지막 퓨처스 올스타전 시구 → 박해민 정수빈이 시포

2022 KBO리그 롯데 자이언츠와 LG 트윈스의 경기가 3일 잠실야구장에서 열렸다. 오늘 은퇴식을 갖는 박용택이 주장 오지환에게 축하의 꽃다발을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2022.07.03/

6일 잠실야구장에서 열린 KT와 두산의 경기, 이날 은퇴식을 갖는 김재호가 김태룡 단장에게 기념액자를 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.06/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 10일 잠실야구장에서 열리는 'KBO 퓨처스 올스타전'의 서막을 잠실의 레전드들이 연다. 이번 퓨처스 올스타전 시구는 LG의 '영구결번' 박용택과 두산의 '천재 유격수' 김재호가 맡아 의미를 더한다. 특히 두 레전드의 공을 받는 시포자로 양 팀 현역 선수인 박해민과 정수빈이 나서 신구 조화의 감동을 선사할 예정이다.

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시구에 나서는 박용택은 2002년 LG에 입단해 은퇴까지 한 팀에서 활약한 구단을 대표하는 프랜차이즈 스타다. 독보적인 안타 생산능력을 바탕으로 KBO 리그 통산 2,504 안타를 기록했고 잠실야구장에서만 1,442안타를 기록하며 이 부분 최다안타 기록을 가지고 있다. 또한 현역 시절 네차례의 골든글러브 수상과 더불어 꾸준함의 대명사로 불린 박용택은 은퇴할 때까지 녹슬지 않는 모습을 보여주며 구단 통산 3번째 영구결번(33번)의 주인공이 되었다.

함께 마운드에 오르는 김재호는 2004년 두산 입단 이후 잠실야구장에서 은퇴할 때까지 팀의 전성기를 지탱한 원클럽맨이다. '천재 유격수'라는 별명답게 안정적이고 영리한 수비로 두산의 7년 연속 한국시리즈 진출과 세 번의 우승을 견인했다. 오랜 시간 두산의 유격수 자리를 지키며 두산 은퇴 선수 중 잠실야구장 최다 출장 기록을 가지고 있다. 유격수 부문 골든글러브 2회 수상은 물론, 2015 프리미어 12 국가대표팀의 주전 유격수로 활약하며 대한민국 야구의 위상을 높이는 데 기여했다.

시포를 맡는 LG의 박해민은 리그를 대표하는 중견수다. 폭넓은 수비 범위와 탁월한 타구 판단, 빠른 발과 뛰어난 야구 센스를 앞세워 공·수에서 팀의 중심 역할을 수행해 왔다. 현재 LG의 주장을 맡고 있으며, 2023년과 2025년 팀의 통합 우승을 함께했다. 또한 2023년 KBO 수비상 중견수 부문 초대 수상자로 선정되며 최고의 수비력을 인정받았다.

24일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 주중 3연전 두 번째 경기. 4회말 선두타자 2루타를 날린 LG 박해민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.24/

18일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기. 7회말 대타로 나와 2루타를 날린 두산 정수빈. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.18/

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함께 시포자로 나서는 정수빈은 2009년 입단 후 두산의 외야를 책임져온 프랜차이즈 스타다. 정수빈 역시 두산 현역 선수 가운데 잠실야구장 최다 출장 기록을 보유하고 있으며, 특유의 허슬 플레이로 잠실야구장 외야에서 수많은 명장면을 연출해 왔다. 아울러 2015년 우승 당시 한국시리즈 MVP 수상 및 구단 프랜차이즈 최다 경기 출장 기록까지 거머쥔 그는 여전히 '잠실 아이돌'로서 팬들의 압도적인 사랑을 받고 있다.

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한편, 이번 퓨처스 올스타전에서는 가수 규빈이 애국가를 제창하며 경기 시작을 알린다. 규빈은 데뷔곡 'Really Like You'로 싱그럽고 청량한 에너지를 선사하며 K-POP 팬들의 큰 사랑을 받았고, 이후 첫 미니앨범 'Flowering'을 통해 싱어송라이터로서 한층 성장한 음악적 역량과 독보적인 감성을 입증하며 5세대 대표 솔로 아티스트로 확고히 자리매김했다. 최근에는 일본 최대 음악 기업인 소니뮤직레이블즈를 통해 일본 메이저 데뷔 싱글 'You Light Up My Life'를 발매하고 정식 데뷔하며 글로벌 활동의 폭을 넓히고 있다. 맑고 파워풀한 음색과 뛰어난 라이브 실력을 겸비한 규빈은 이번 퓨처스 올스타전 애국가 제창을 통해 야구장을 찾은 팬들의 이목을 사로잡을 것으로 기대된다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com