"위치가 위치인지라 욕심 안 날 수 없지만요" 김도영의 후반기 목표는 홈런왕?

11일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전. 김도영이 그라운드로 나서고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.11/

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[스포츠조선 김용 기자] "위치가 위치인지라, 욕심이 안 날 수는 없겠지만..."

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KIA 타이거즈 김도영의 후반기 목표는 무엇일까.

김도영의 2026 시즌 전반기는 '대성공'이라고 봐야할 듯 하다.

86경기 타율 2할9푼8리 27홈런 74타점. 타율은 정점을 찍었던 2024 시즌 3할4푼7리에 비하면 낮다. 도루도 5개 뿐이다. 2014년은 40홈런-40도루 클럽 가입에 도전했다. 하지만 홈런이 27개다. LG 트윈스 오스틴과 공동 1위. 지금 기세라면 2024 시즌 38홈런은 충분히 넘어설 것으로 보인다.

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스타일을 바꿨다. 4번타자로 나가는 경기가 많아지며, 확실히 장타를 치는 데 집중했다. 햄스트링 부상을 당하지 않기 위해 무리한 주루는 줄였다. 여러모로 성적은 2024 시즌이 더 좋아보이지만, 지난해 햄스트링을 3번이나 다치며 사실상 한 시즌을 날렸던 김도영임을 감안하면 아프지 않고 지금 경기력을 보여주는 것만으로도 대단한 일이다. 그래서 '대성공'이라고 평가해도 된다.

11일 잠실구장에서 2026 KBO리그 올스타전이 열렸다. 김도영이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.11/

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김도영의 후반기에는 많은 게 걸려있다. 일단 부상 없이 시즌을 소화해야 한다. 그리고 홈런왕 타이틀도 있다. 팀도 가을야구에 진출시켜야 한다. 가장 중요한 건 아이치-나고야 아시안게임이다. 금메달을 획득하면 야구 인생이 더욱 '탄탄대로'를 걸을 수 있다. 병역 혜택을 받을 수 있기 때문이다. 메이저리그 진출을 노리는 선수라면, 이 1년 반에서 2년의 혜택이 엄청난 차이를 가져다준다.

올스타전 축제로 쌓였던 긴장을 푼 김도영. 후반기에 대한 얘기가 나오자 "정말 이루고 싶은 건, 아시안게임 가기 전까지 이단 다치지 않는 게 중요하다. 그리고 그 와중에 팀에 도움이 많이 왜야 한다. 많은 승수를 쌓을 수 있게 도와야 한다"고 강조했다.

11일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전. 김도영이 타격을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.11/

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김도영은 개인 과제로 "수비는 나름 괜찮다. 수비는 이대로 유지하고, 타격은 출루를 더 신경쓰는 쪽으로 방향을 잡고 있다"고 설명했다. 이미 전반기 막판 타율도 많이 끌어올렸다. 시즌 초에는 2할 중반대 타율에 머물렀는데, 이제는 거의 3할이다.

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김도영은 "아시안게임 가기 전까지 풀타임으로 계속 뛰꼬 싶다. 사실 위치가 위치인지라 욕심이 안 날 수는 없다. 그래도 욕심 안 갖고 타석에서 내가 어떤 걸 해야 도움이 될까 조금 더 냉정하게 생각해보겠다"고 밝혔다. 홈런에 대한 얘기다. 현실적으로 아시안게임 동안 자리를 비우면, 오스틴이 더 유리할 수 있다. 하지만 가기 전까지 많이 쳐놓으면, 무조건 타이틀 획득을 하지 못할 거라 하기도 힘들다.

과연 김도영의 바람이 모두 이뤄질 수 있을까.

김용 기자 awesome@sportschosun.com