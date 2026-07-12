'백업으로 놔두시겠습니까?'…송성문 '공·수·주 퍼펙트 원맨쇼' 주전 자격 차고 넘친다

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[스포츠조선 고재완 기자] 방망이로 승부를 뒤집었고, 수비에서는 온몸을 던져 실점 위기를 지워냈다. 미국프로야구 메이저리그(MLB) 무대를 누비고 있는 '코리안 빅리거' 송성문(30·샌디에이고 파드리스)이 그야말로 북 치고 장구 치는 완벽한 원맨쇼를 펼치며 팀의 연패 사슬을 끊어냈다.

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송성문은 12일 오전(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 토론토 블루제이스와의 홈경기에 9번 타자 겸 3루수로 선발 출전해 3타수 1안타 1볼넷 2타점 1득점 1도루로 맹활약했다. 샌디에이고는 송성문의 짜임새 있는 공수주 활약에 힘입어 토론토와 15득점을 주고받는 혈투 끝에 8대7로 짜릿한 1점 차 승리를 거두고 2연패에서 탈출했다.

이날 송성문은 주전 3루수 매니 마차도를 대신해 선발 기회를 잡았고, 왜 자신이 단순한 백업 유틸리티 이상의 가치를 지닌 선수인지를 실력으로 증명해 냈다.

팀이 2-4로 뒤지며 끌려가던 경기 초반, 송성문은 높은 집중력으로 추격의 발판을 놓았다. 2회말 1사 주자 없는 상황에서 첫 타석에 들어선 송성문은 토론토 선발 트레이 예새비지를 상대로 침착하게 볼넷을 골라 출루했다. 이후 동료들의 진루타와 연속 볼넷으로 3루까지 전진한 그는 마차도의 2타점 적시타 때 홈을 밟아 팀의 3-4 추격 득점을 올렸다.

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하이라이트는 3회말 공격이었다. 샌디에이고가 4-4 동점을 만든 뒤 계속된 2사 2, 3루 역전 찬스에서 송성문이 타석에 들어섰다. 송성문은 바뀐 토론토 좌완 불펜 애덤 매코의 초구에 거침없이 배트를 돌렸다. 83.1마일(약 13㎞)짜리 바깥쪽 슬라이더를 부드럽게 밀어 쳐 좌중간에 떨어지는 2타점 역전 적시타로 연결했다. 타구 속도는 무려 시속 93.9마일(약 151㎞)에 달했다.

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주자 2명을 모두 홈으로 불러들이며 팀에 6-4 리드를 안긴 송성문은 기세를 몰아 곧바로 2루 베이스까지 훔쳐냈다. 올 시즌 13차례 시도 중 11번째 성공한 시즌 11호 도루다.

비록 6회초 동점이 되면서 이 안타가 공식 결승타가 되지는 못했지만, 경기 초반 분위기를 샌디에이고 쪽으로 완벽하게 끌고 온 한 방이었다.

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송성문의 진짜 가치는 방망이가 식어있을 때도 수비에서 팀을 구할 수 있다는 점에 있다. 6-4로 앞서가던 4회초 2사 1, 3루 실점 위기 상황에서 송성문은 펫코파크를 열광의 도가니로 몰아넣은 명품 호수비를 선보였다.

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토론토 조지 스프링어가 때려낸 타구는 시속 93.5마일(약 151㎞)의 엄청난 속도로 3루수와 유격수 사이 공간을 뚫어낼 듯 맹렬하게 날아갔다. 안타가 된다면 주자 2명이 모두 홈을 밟아 동점이 될 수 있었던 절체절명의 위기. 하지만 3루수로 나선 송성문은 망설임 없이 몸을 날려 이 강습 직선타를 글러브 안으로 빨아들였다. 주전 3루수이자 리그 최고 수비수인 마차도 못지않은 천재적인 타구 판단과 신체 탄력이 만들어낸 슈퍼 캐치였다.

올 시즌 송성문은 샌디에이고 내야의 거대한 '만능 키' 역할을 수행하고 있다. 올해 2루수로 26경기, 유격수로 9경기, 3루수로 5경기에 출전하며 팀 내야진에 구멍이 날 때마다 완벽하게 메워주는 특급 소방수다.

이날 활약으로 송성문의 시즌 타율은 2할1푼7리(83타수 18안타)로 조금 올랐고 시즌 타점은 12개로 늘어났다. 하지만 최근 출전한 15경기에서 송성문은 타율 2할4푼2리와 함께 무려 0.359라는 높은 출루율(OBP)을 기록하고 있다. 벌써 11개를 수확한 도루 등 주루 플레이도 눈에 띈다.

송성문은 자신에게 주어진 간헐적인 선발 기회 속에서도 주축 선수급 임팩트를 매 경기 아로새기고 있다. 내야 전 포지션을 정상급으로 소화하는 안정된 수비력에 필요할 때 한 방을 쳐주는 클러치 능력, 그리고 80%가 넘는 높은 확률의 도루 성공률까지 장착한 타자. 이 정도 퍼포먼스라면 이제는 언제든 튀어나갈 준비를 하는 '백업 유틸리티'라는 꼬리표를 떼어내고, 메이저리그 빅리그 무대에서 당당히 한 자리를 차지할 '확실한 주전'으로서의 자격이 차고 넘친다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com