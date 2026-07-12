'리햅시즌' 끝낸 안우진에 '7억팔' 박준현→'괴물 유망주' 하현승까지…내년 키움, 선발로는 상위권

11일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전. 안우진이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.11/

11일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전. 키움 히어로즈 올스타 안우진, 박준현, 유토, 김건희가 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.11/

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[스포츠조선 고재완 기자] KBO 리그 전반기가 마감되고 올스타 브레이크에 돌입한 지금, 고척돔을 홈으로 쓰는 키움 히어로즈 팬들의 시선은 벌써부터 내년 시즌 마운드로 향하고 있다. 부상 공백을 깨고 돌아와 성공적으로 '리햅 시즌'을 치러내고 있는 토종 에이스 안우진에 더해, 올해 전체 1순위로 입단한 특급 신인 박준현, 그리고 내년도 전체 1순위 지명이 확실시되는 고교 파이어볼러 하현승으로 이어지는 역대급 선발 로테이션이 그려지고 있기 때문이다.

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안우진은 현재 성공적인 '재활 시즌'을 보내고 있는 중이다. 13경기 2승5패, 평균 자책점 3.70으로 준수한 수준. 평소 안우진이라면 부진한 기록이겠지만 부상 재활을 마치고 복귀한 시즌으로서는 꽤 성공적인 결과라고 할 수 있다. 게다가 가장 우려?쨈 어깨 부상 부위에 통증이 없고 물집 관리만 하면 내년 시즌에는 무시무시한 구위로 돌아올 것이라는 평가가 많다.

박준현은 북일고 시절 최고 시속 157㎞에 달하는 불같은 강속구를 뿌리며 일찌감치 메이저리그 스카우트들의 표적이 됐다. 하지만 레전드 투수 출신인 아버지 박석민(전 NC 다이노스) 등 주변의 조언을 받아들여 미국 직행 대신 KBO 신인 드래프트 지원을 선택했다.

2026 신인드래프트 전체 1순위로 키움 유니폼을 입은 박준현은 올해 전반기 10경기에 모두 선발 투수로 출전해 1승 4패 평균자책점 3.67이라는 고졸 신인으로서 훌륭한 연착륙 성적을 남겼다. 이미 한시즌을 치뤄본 박준현은 내년 선발 로테이션에서 더욱 확실한 축이 될 것은 자명한 일이다.

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부산고 하현승 역시 메이저리그의 유혹을 뿌리치고 KBO 드래프트 참가를 공언한 상태다. 신장 195㎝의 압도적인 피지컬에서 뿜어져 나오는 시속 150㎞대 강속구는 고교 무대를 완전히 초토화했다.

7일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 키움의 경기. 피치컴 확인하는 키움 안우진. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.07/

11일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전. 박준현이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.11/

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하현승은 올해 고교 무대 10경기에 출전해 31이닝을 책임지는 동안 무려 50개의 탈삼진을 솎아내며 평균자책점은 단 0.29라는 경이로운 짠물 피칭을 선보였다. 메이저리그의 뜨거운 관심에도 불구하고 국내 잔류를 선언함에 따라, 내년도 신인 드래프트 전체 1순위 지명권을 보유한 키움 히어로즈의 지명이 사실상 확실시되는 분위기다.

과거 어깨 부상 리스크를 완전히 털어내고 올 시즌 통증 없이 복귀 레이스를 진행하고 있는 안우진이라는 확실한 태양이 버티고 있는 상황. 여기에 전반기 10경기 선발 완주로 클래스를 입증한 박준현이 달리고 있고, 내년 봄에는 1m95의 하현승까지 고척 마운드에 가세한다면 키움 팬으로서는 행복한 상상일 수밖에 없다.

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방망이가 다소 기복을 겪더라도 선발 마운드가 6~7이닝을 확실하게 무실점으로 통제해 주면 경기 후반 뒤 싸움은 한층 수월해질 수밖에 없다. 라울 알칸타라가 에이징커브를 겪지 않는 한 재계약이 확실시 되고 하영민과 배동현이라는 선발 자원이 버티고 있는 상황에서 이들까지 합류한다면 키움의 선발 로테이션은 타 팀의 공포의 대상이 될만 하다.

30일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 안우진. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.30/

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 고교올스타 선발투수로 등판한 부산고 하현승. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

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고재완 기자 star77@sportschosun.com