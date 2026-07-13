'류지현 호' 울린 괴물투수 산체스, 메이저리그 올스타전 선발투수 확정

Jul 11, 2026; Detroit, Michigan, USA; Philadelphia Phillies pitcher Cristopher Sanchez (61) throws during the first inning against the Detroit Tigers at Comerica Park. Mandatory Credit: Brian Bradshaw Sevald-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] 필라델피아 필리스 괴물 좌완투수 크리스토퍼 산체스(30)가 메이저리그 올스타전 선발투수로 확정됐다. 산체스는 올해 3월 월드베이스볼클래식(WBC)서 대한민국 대표팀에 쓴맛을 안긴 도미니카 공화국 에이스다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 13일(한국시각) '올스타전에서 사이영상 후보들의 선발 맞대결이 성사됐다. 내셔널리그는 산체스를 선발로 내세운다. 아메리칸리그는 토론토 블루제이스의 우완 딜런 시즈로 맞선다'고 공식 발표했다.

산체스는 2026 WBC를 통해 한국 팬들에게도 널리 알려졌다. 당시 류지현 감독이 이끄는 대표팀은 17년 만에 8강 진출 쾌거를 이룩했다. 하지만 토너먼트에서 강호 도미니카 공화국을 만나 탈락했다. 산체스에게 속수무책으로 당했다. 산체스는 한국 타선을 5이닝 2안타 8삼진 무실점으로 봉쇄했다. 한국은 7회 0대10 콜드게임 패를 당했다. 한국에 충격패를 안긴 산체스가 메이저리그 최고의 별로 우뚝 선 것이다.

산체스는 두 번째 올스타전이다. 2024년 구원투수로 등판했다. 생애 첫 선발투수 영광을 안았다. 특히 올 시즌 올스타전은 산체스의 안방, 필라델피아 필리스의 홈구장 시티즌스 뱅크파크에서 열린다.

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MLB닷컴은 '산체스와 시즈의 선발 낙점에 이의를 제기하기는 어렵다. 통계사이트 팬그래프 기준 전체 WAR(대체선수대비승리기여도) 2위가 산체스 3위가 시즈다. 탈삼진도 시즈가 2위(148개) 산체스가 3위(144개)다. 평균자책점도 시즈(2.56)와 산체스(2.62) 모두 상위 10위 안에 이름을 올렸다'고 설명했다.

Jul 6, 2026; Kansas City, Missouri, USA; Philadelphia Phillies pitcher Cristopher Sanchez (61) pitches during the first inning against the Kansas City Royals at Kauffman Stadium. Mandatory Credit: Jay Biggerstaff-Imagn Images

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산체스는 올해 20경기 127⅓이닝 11승 4패를 수확했다. 산술적으로 18승까지도 가능하다. 필라델피아는 54승 43패로 내셔널리그 동부지구 2위다. 와일드카드로 포스트시즌 진출이 유력하다.

MLB닷컴은 산체스의 눈부신 성장세를 극찬했다.

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MLB닷컴은 '그는 2021년 데뷔한 뒤 2023년 6월이 돼서야 선발 로테이션에 자리를 잡았다. 2024년 사이영상 10위에 오른 뒤 2025년에는 폴 스킨스(피츠버그)에 이어 2위를 달성하며 엘리트 반열에 올랐다. 산체스에게 이번 올스타전 선발 등판은 커리어에 중요한 이정표가 될 것이다. '고 기대했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com