롯데 비밀병기 또 있다! 일본 유학파, 퓨처스 OPS 0.929. 후반기 대반격 모터 달까 → 조민영 "안 부를 수 없는 선수 되겠다"

10일 잠실구장에서 2026 KBO퓨처스리그 올스타전이 열렸다. 손흥민 세리머니 펼치는 있는 롯데 조민영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 조민영(21)이 후반기 대반격의 주인공이 될 수 있을까. 일본 유학파 출신 조민영이 올해 퓨처스리그에서 전반기 OPS(출루율+장타율) 0.929를 기록하며 기대감을 키웠다.

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현 시점 롯데가 가장 필요한 점은 안정적인 득점 수급 능력이다. 롯데는 탄탄한 마운드에 비해 공격력 기복이 심하다. 적은 실점으로 막아도 점수를 못 내 놓치는 경기가 심심찮게 발생했다. 롯데는 득점력만 리그 평균수준으로 끌어올려도 상당한 반등 탄력을 얻을 수 있다.

2군에서 맹활약을 펼친 조민영이 새 바람을 일으킬 기대주다. 올해 활약을 바탕으로 퓨처스리그 올스타에 뽑혔다.

조민영은 2025년 육성선수로 입단한 우투우타 외야수다. 좌우중간을 가리지 않고 타구를 보낼 수 있는 스프레이 히터다. 2024 신인드래프트 낙방 후 2025년 일본 독립리그에서 뛰었다. 2025년 9월에 롯데와 계약했다. 2026년 퓨처스리그 57경기 237타석 타율 3할4푼1리 OPS 0.929에 홈런도 5방 때렸다.

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롯데는 5위 두산에 승차 5경기 뒤진 8위로 전반기를 마감했다. 38승 2무 45패로 승패마진 -8이다. 남은 59경기 33승(26패)을 거둬야 5할 승률을 맞출 수 있다. 충분히 가능한 목표다.

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롯데는 팀 평균자책점이 4등이지만 팀 득점과 팀 OPS가 모두 9등이다. 타선에서 한동희와 레이예스가 중심을 잡아주고 있는데 지원군이 더 필요하다. 남은 2개월이라도 반짝 불태울 깜짝 스타가 1명이라도 가세한다면 고승민 나승엽 황성빈 전민재 등과 충분히 시너지 효과를 낼 수 있다.

사진제공=롯데자이언츠

사진제공=롯데자이언츠

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조민영은 "그냥 하던 대로 이제 꾸준히 되든 안 되든 착실하게 루틴을 가져간 덕분에 지금까지 오지 않았나 싶다. 지금 타격감이 좋은 것은 맞는데 최고라고 생각하지는 않는다. 올릴 수 있는 데까지 더 끌어올리려고 노력하고 있다"고 말했다.

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조민영은 1군 콜업을 급하게 생각하지는 않는다.

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"솔직히 아쉽지 않다고 하면 거짓말이다. 그러나 이런 과정도 겪어야 언젠가 기회가 왔을 때 확실히 잡을 수 있다고 생각한다. 불러주시기만 하면 언제든지 가서 열심히 하겠다. 더 꾸준히 보여드려서 안 부를 수 없는 선수가 되도록 하겠다."

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com