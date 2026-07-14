'최소 경기 1000승' 로버츠 감독, '은퇴' 계획이 나왔다고?…"옛날 감독보다 할 일이 더 많아졌어"

데이브 로버츠 LA 다저스 감독. Sergio Estrada-Imagn Images연합뉴스

SACRAMENTO, CALIFORNIA - JUNE 30: Manager Dave Roberts #30 of the Los Angeles Dodgers looks on from the dugout against the Athletics in the top of the eighth inning at Sutter Health Park on June 30, 2026 in Sacramento, California. Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP (Photo by Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 이종서 기자] "20년까지는 못하지 않을까…."

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데이브 로버츠 LA 다저스 감독은 지난 1일(이하 한국시각) 오클랜드 애슬레틱스와의 경기에서 승리하면서 사령탑 통산 1000승을 달성했다. 역대 69번째 기록. 1606경기 만에 달성하면서 역대 최다 경기 1000승 기록도 함께 세우게 됐다.

2015년 샌디에이고 파드리스 벤치코치였던 그는 대행으로 한 경기를 소화하며 사령탑 데뷔전을 치렀다. 이듬해 다저스 감독으로 정식 선임되면서 본격적인 사령탑 커리어를 시작했다.

총 세 차례의 월드시리즈 우승(2020, 2024, 2025)을 달성하는 등 명장 반열에 오른 로버츠 감독은 2025년 시즌을 앞두고 2026~2029년까지 적용되는 4년 연장 계약을 했다.

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아직 3년의 시간이 있지만, '다저스 네이션'은 14일 '다저스는 당분간 새 감독 선임을 고민할 필요가 없겠지만, 미래의 명예의 전당 헌액자인 데이브 로버츠 감독이 자신의 잠재적인 은퇴 시기에 대해 입을 열었다'고 전했다.

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매체는 '54세의 젊은 나이인 로버츠는 여전히 팀과 깊은 유대감을 유지하며 날카로운 감각을 보여주고 있다. 완벽한 감독은 아닐지 몰라도, 베테랑이 즐비한 팀에서 그토록 많은 스타플레이어들을 다루며 지금 버전의 다저스를 또 한 번의 포스트시즌으로 이끄는 데 그보다 더 나은 적임자는 없다'라며 '로버츠의 머리에는 월드시리즈 3연패 달성밖에 없지만, 1000승 고지를 밟으면서 중대한 이정표에 도달했다'고 설명했다.

Jun 27, 2026; San Diego, California, USA; Los Angeles Dodgers shortstop Mookie Betts (50) is congratulated by manager Dave Roberts after hitting a three-un home run during the eighth inning against the San Diego Padres at Petco Park. Mandatory Credit: Denis Poroy-Imagn Images

매체는 은퇴 시기에 대해 '로버츠 감독은 그가 7년째 지도를 맡고 있는 무키 베츠가 자신에게 공유한 계획을 털어놓았다'고 했다.

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베츠는 2020년 7월 다저스와 12년 총액 3억6500만달러(약 5445억원)의 초대형 계약을 했다. 2032년까지 다저스에서 뛰게 됐다.

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로버츠 감독은 "베츠는 자신의 계약이 끝날 때까지 내가 감독직을 맡아주길 원한다. 그래서 나도 그 부분을 염두에 두고 있다"라며 "하지만 감독을 20년이나 하지는 않을 것이라고 확신할 수 있다. 그건 너무 길다. 나는 이 일을 사랑하지만, 감당해야 할 몫이 너무 많다. 앞으로 7~9년을 더 이 일을 한다고 상상해 보라. 그것만으로도 엄청난 일"이라고 밝혔다.

로버츠 감독은 이어 "이 직업(감독직)에는 생각보다 많은 것들이 수반된다. 토미 라소다나 월터 알스턴을 깎아내리려는 것은 아니지만, 예전보다 감독이 해야 할 일이 훨씬 더 많아졌다. 그것이 현실"이라며 감독의 무게를 덧붙였다.

매체는 '베츠의 계약 기간이 아직 6년이나 남아있기 때문에 다저스 팬들은 로버츠 감독의 은퇴를 준비할 시간이 충분하다'라며 '만약 로버츠가 베츠의 시간표에 맞춰 물러난다면, 이는 베츠의 합류와 함께 본격적으로 막을 올린 다저스 야구의 황금기에 걸맞은 아름다운 마무리가 될 것'이라고 바라봤다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com