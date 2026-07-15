결국 298억 김하성 부활이 해결책? "ATL 트레이드 전망 먹구름" 현지 조명…재활 경기 체크포인트는

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[스포츠조선 박상경 기자] 과연 애틀랜타 브레이브스는 유격수 보강에 나설까.

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김하성의 부진이 몰고 온 고민이다. 올 시즌 1년 2000만달러(약 298억원) 계약을 맺은 김하성은 27경기에서 73타수 5안타, 타율 0.068이라는 극도의 부진을 보였다. 비시즌 다쳐 수술한 오른손 중지 힘줄 문제가 공수 기량 저하를 불러왔다는 분석이 이어졌다. 내셔널리그 동부지구 우승을 넘어 월드시리즈 진출을 노리는 애틀랜타에겐 김하성의 반등을 기다려줄 시간적 여유가 없는 것도 트레이드 전망에 힘을 실었다.

하지만 시장 상황이 여의치 않아 보인다. 애틀랜타 소식을 전하는 스포츠토크ATL은 15일(한국시각) '아메리칸리그에는 애틀랜타가 흥미를 보일 만한 트레이드 상대가 몇 팀 있지만, 어느 팀도 적극적으로 선수를 내놓진 않을 것 같다'고 전했다.

매체가 꼽은 트레이드 대상은 디트로이트 타이거스와 보스턴 레드삭스, 미네소타 트윈스다. 디트로이트는 에이스 태릭 스쿠벌을 트레이드 시장에 내놓을 것으로 전망되고 있다. 보스턴은 마무리 아롤디스 채프먼과 외야수 재런 두랜, 우완 소니 그레이의 트레이드 가능성이 예상되고 있고, 미네소타 트윈스는 외야수 바이런 벅스턴, 투수 조 라이언이 트레이드 시장에 나올 수 있는 선수로 꼽혀왔다.

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스포츠토크ATL은 '디트로이트는 월드시리즈 우승 가능성이 희박하고, 스쿠벌은 FA로 팀을 떠날 게 거의 확실하다. 하지만 최근 스쿠벌이 어느 팀에도 가지 않을 가능성이 매우 높아졌다'고 지적했다. 이어 '보스턴은 애틀랜타가 필요로 하는 거의 모든 포지션에 매력적인 트레이드 후보를 보유하고 있다'면서 '문제는 보스턴이 더 이상 트레이드를 고려하지 않을 것처럼 보인다는 점이다. 올스타 브레이크를 앞두고 9연승을 달리며 아메리칸리그 와일드카드 마지노선에 0.5경기차로 다가섰다'고 분석했다. 미네소타 역시 '이 팀은 작년 트레이드 마감 시한에도 두 선수를 잔류시킨 바 있다. 승률 5할에 못 미치는 현재에도 시애틀 매리너스와 플레이오프 마지막 자리를 두고 경쟁하고 있다. 때문에 올해도 둘을 잔류시킬 가능성이 매우 높다'고 전망했다.

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애틀랜타는 시즌 초 내셔널리그 동부지구 선두로 순항했다. 그러나 투타 전반에 걸쳐 부상자가 나오기 시작하면서 2위 필라델피아 필리스에 2경기차로 추격 당하는 상황에 놓였다. 선두 자리를 굳히기 위해 트레이드를 통한 전력 보강에 나설 것으로 점쳐졌지만, 시장 상황은 원하는 대로 돌아가지 않는 모양새다. 스포츠토크ATL은 '아메리칸리그 대부분의 팀이 트레이드에 나서지 않을 가능성이 높은 가운데, 선수 몸값은 천정부지로 치솟을 것'이라며 '알렉스 앤소폴로스 단장이 팀 경쟁력 강화를 원하지만 오버페이를 꺼린다는 점을 고려해야 한다'고 지적했다.

결국 김하성도 재활 경기 결과에 따라 다시금 콜업돼 기회를 받을 가능성이 있다. 애틀랜타 프런트 입장에선 1년 2000만달러를 투자한 김하성이 반등하는 모습을 보여야 오프시즌 무브의 정당성을 확보할 수 있다. 월트 와이스 감독 역시 김하성의 훈련 자세를 칭찬하는 등 전반적인 분위기는 나쁘지 않다.

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애틀랜타는 지난 4월 말 더블A에서 김하성의 재활 경기를 시작했다. 하지만 이번엔 루키리그 FCL 브레이브스를 출발점으로 잡았다. 충분히 시간을 두고 단계별로 체크해 컨디션을 조절하겠다는 의도로 풀이된다. 앞서 공격 뿐만 아니라 송구, 수비 문제가 지적된 바 있는 김하성이 전반적으로 개선된 모습을 보이는 게 재활 경기의 핵심이 될 것으로 보인다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com