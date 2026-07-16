'따라올 사람이 없다' 통산 WAR 1위 레전드, KBO 최초 20년 연속 대기록 1개 남았다

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. 1회말 선취 솔로홈런을 날린 SSG 최정. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.03/

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[스포츠조선 나유리 기자]만 40세에 가까운 나이에도 여전히 3할 타율을, 1이 넘는 OPS를 기록 중인 최정. KBO 대기록 연장까지 딱 한개만 남겨뒀다.

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SSG 랜더스는 16일 인천 SSG랜더스필드에서 KIA 타이거즈와의 맞대결로 후반기 시작을 연다. 전반기를 9위로 마치며 지난해와는 다른 분위기 속에서 후반기를 맞이하지만, 최정의 기록 열전은 계속 뜨거울 예정이다.

최정은 지난해 KBO리그 역대 최초로 1500득점 금자탑을 쌓았다. 올해 전반기에 44득점을 추가해 통산 1559득점을 기록 중인 그는 후반기에 41득점을 추가하면 최초로 1600득점에도 이름을 새길 수 있다.

'전설의 홈런왕' 답게 홈런 기록 역시 이어진다. 이미 '라이온킹' 이승엽을 넘어 KBO 통산 최다 홈런 신기록을 보유하고 있는 최정은 지난해 역사상 그 어떤 타자도 넘지 못한 500홈런의 문을 열었었다.

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올해 전반기에도 무려 19개의 홈런을 쏘아낸 최정은 팀내 최다 홈런 1위, 리그 홈런 순위 5위를 기록 중이다. 골반 부위 통증으로 정상 컨디션이 아닌 상황이지만, 방망이는 죽지 않았다. 최정은 전반기 70경기에 출전해 타율 3할7리(251타수 77안타) 19홈런 54타점 OPS 1.010의 성적을 기록했다.

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11시즌 연속 20홈런 대기록에도 홈런 단 1개만을 남겨두고 있다. 최정은 소속팀 SSG의 올스타 휴식기 직전 마지막 시리즈였던 잠실 두산 베어스와의 경기에서 19호 홈런을 쳤다. 7일 두산전에서 8회초 이용찬을 상대로 투런 홈런을 쏘아올렸고, 이게 자신의 시즌 19호 홈런이자 통산 537번째 대포였다.

7일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 8회초 2사 1루 최정이 우월 2점홈런을 날렸다. 최정을 맞이하는 더그아웃 동료들의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

홈런 1개만 더 치면 사상 첫 11시즌 연속 20홈런 기록 보유자가 된다. 최정은 이미 KBO최초로 21시즌 연속 두자릿수 홈런(10홈런 이상)은 기록한 상태다. 프로 데뷔 후 두번째 시즌인 2006년 12홈런을 친 후, 올해까지 21년 연속 10홈런 이상을 달성하는 괴력을 발휘했다.

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그리고 이제 연속 11시즌 20홈런 이상을 달성한 최초의 타자가 된다. 최정은 부상으로 풀타임을 채우지 못했던 2015시즌 당시 17개의 홈런을 치면서 20홈런에 실패했었는데, 이듬해인 2016시즌 40홈런을 터뜨리며 화려하게 부활했다.

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그리고 지난해 23홈런까지 포함해 10시즌 연속 20홈런 이상을 달성한 바 있다. 이미 최초 기록이다. 2025시즌을 끝으로 현역에서 은퇴한 박병호 현 키움 히어로즈 코치가 2012~2022시즌(2016~2017 해외 진출) 9시즌 연속 20홈런 이상을 달성했었는데, 최정이 이 기록을 뛰어 넘었다.

'스탯티즈' 기준으로 최정의 통산 WAR(대체 선수 대비 승리기여도)은 91.54를 기록하며 양준혁(91.06)을 넘어 역대 1위에 올라있다. 통산 WAR이 90을 넘기는 선수는 최정과 양준혁 두명 뿐이다. 그만큼 긴 시간 동안 꾸준하게 좋은 성적을 냈다는 명확한 증거다.

아직도 은퇴 시점을 단정지을 수 없는만큼 최정이 과연 대기록 열전을 언제까지 이어갈 수 있을지가 오히려 궁금해진다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com