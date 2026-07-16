"울산 웨일즈를 정치의 대상으로 삼지 말라"→일구회, 김상욱 울산시장에 직격탄!

27일 울산 문수야구장에서 최지만 울산 웨일즈 입단식이 열렸다. 울산 김철욱 체육회장, 김두겸 울산시장과 함께 포즈 취하는 최지만. 울산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.27/

발언하는 김상욱 울산시장 당선인 (광주=연합뉴스) 김혜인 기자 = 8일 오전 김상욱 울산시장 당선인이 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 찾아 참배 후 발언하고 있다. 2026.6.8 in@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 사단법인 일구회가 김상욱 울산시장에게 깊은 유감을 표명했다.

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일구회는 16일 울산 웨일즈를 정치의 대상으로 삼지 말라는 입장문을 공식 발표했다.

일구회는 '최근 김상욱 울산시장의 울산 웨일즈 관련 발언에 깊은 유감과 강한 우려를 표명한다'고 문제를 제기했다.

일구회는 '김상욱 울산시장은 울산 웨일즈 운영에 연 60억 원의 예산이 투입되는 만큼 시즌 종료 후 팀 운영에 대해 시민들의 의견을 수렴하겠다는 취지의 발언을 했으며, 이 발언은 야구인과 야구팬들에게 큰 혼란을 초래하고 있다'고 지적했다.

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올해 창단한 울산 웨일즈를 해체할 수 있다는 뜻으로 풀이된다.

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일구회는 '시민의 세금으로 운영되는 만큼 시민의 여론과 예산의 효율성을 중요하게 생각하는 시장의 입장은 충분히 존중되어야 한다. 그러나 그 판단은 시즌이 종료된 후 충분한 검토와 객관적인 평가를 바탕으로 이루어져야 한다. 시즌이 한창 진행 중인 시점에서 구단의 존립 문제를 공개적으로 거론한 것은 매우 신중하지 못한 처사였다'고 비판했다.

울산 웨일즈는 KBO 최초 시민구단으로 2026년 퓨처스리그에 합류했다. 울산은 최근 전직 메이저리그 최지만을 영입하는 등 흥행 몰이에도 최선을 다하고 있다. 울산은 41승 27패 1무승부의 좋은 성적을 기록하며 남부리그 1위다.

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◇다음은 일구회 입장문 전문

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"울산 웨일즈를 정치의 대상으로 삼지 말라"

(사) 일구회(회장 김광수)는 최근 김상욱 울산시장의 울산 웨일즈 관련 발언에 깊은 유감과 강한 우려를 표명한다.

김상욱 울산시장은 울산 웨일즈 운영에 연 60억 원의 예산이 투입되는 만큼 시즌 종료 후 팀 운영에 대해 시민들의 의견을 수렴하겠다는 취지의 발언을 했으며, 이 발언은 야구인과 야구팬들에게 큰 혼란을 초래하고 있다.

시민의 세금으로 운영되는 만큼 시민의 여론과 예산의 효율성을 중요하게 생각하는 시장의 입장은 충분히 존중되어야 한다. 그러나 그 판단은 시즌이 종료된 후 충분한 검토와 객관적인 평가를 바탕으로 이루어져야 한다. 시즌이 한창 진행 중인 시점에서 구단의 존립 문제를 공개적으로 거론한 것은 매우 신중하지 못한 처사였다.

이러한 발언은 시민 의견 수렴이라는 형식을 취하고 있지만, 결과적으로는 구단 해체 가능성을 암시하는 것으로 받아들여질 수밖에 없다.

울산 웨일즈는 올해 1월 선수 선발과 준비 과정을 거쳐 프로야구 퓨처스리그에 참가했으며, 시즌 초반의 부진을 극복하고 현재 남부리그 선두를 달리고 있다. 많은 울산 시민들 또한 지역 연고 프로야구팀에 큰 애정을 보내며 경기장을 찾아 선수들을 응원하고 있다.

김상욱 시장의 발언 중 울산 출신 선수를 늘리겠다는 취지에는 공감한다. 그러나 지역 출신 선수를 안정적으로 배출하기 위해서는 초·중·고·대학으로 이어지는 지역 야구 육성 시스템부터 더욱 탄탄하게 구축해야 한다. 뿌리가 튼튼해야 좋은 열매를 맺는다는 기본 원칙을 잊어서는 안 된다.

울산시는 그동안 프로축구 K3 리그에 참가하고 있는 울산시민축구단에 지속적으로 예산을 지원하며 지역 스포츠 발전을 위해 노력해 왔다. 그렇다면 야구 역시 단순히 예산의 규모만으로 평가할 것이 아니라 지역 스포츠의 한 축으로서 균형 있는 시각에서 바라봐야 한다. 특정 종목에는 과감한 투자를 하면서 야구에 대해서만 예산 논리를 앞세운다면 시민들의 공감과 신뢰를 얻기 어려울 것이다.

야구는 단순한 예산 지출이 아니라 미래를 위한 투자이며, 지역의 자긍심과 스포츠 문화를 키우는 소중한 자산이다. 지역의 아이들에게 꿈을 심어주고 시민들에게 애향심을 안겨주는 공공의 가치이기도 하다.

(사) 일구회와 대한민국 전 야구인은 김상욱 시장의 성급한 발언을 유감스럽게 생각하며, 앞으로는 선수단과 시민들에게 불필요한 혼란을 초래하는 발언을 자제하고, 울산 웨일즈의 안정적인 운영과 지역 야구 발전을 위한 명확한 비전을 제시해 줄 것을 강력히 촉구한다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com