"내일 모레안에 결정" 외인 교체 급물살! "부상 오래 간다더라" 허탈한 사령탑의 한숨 → 새 얼굴로 이어질까 [잠실포커스]

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 3회말 2사 만루 로건이 문보경을 내야플라이로 처리해 이닝을 끝내며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 2회말 2사 2루 KT 3루수 허경민이 LG 이재원의 직선타구를 몸을 날려 잡아낸 뒤 로건에게 박수를 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. KT 선발투수 로건이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "보쉴리 부상이 오래 간다. 내일, 모레 사이에 결정나지 않겠나."

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KT 위즈의 외국인 선수 교체가 가까워졌다. 7월초만 해도 외국인 선수 교체 가능성에 대해 손을 내저었던 KT의 입장이 급격하게 바뀐 이유는 뭘까.

16일 잠실구장에서 만난 이강철 KT 감독은 어깨 통증으로 이탈한 케일럽 보쉴리의 복귀 시기를 묻는 질문에 "좀 오래 간다"며 깊은 한숨을 내쉬었다.

이어 "로건(앨런)의 계약기간이 21일까지다. 그 전에 어떤 형태로든 정리를 해줘야되지 않겠나"라며 "보쉴리 문제는 조만간 결정이 날 것 같다"고 덧붙였다.

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로건은 전반기 4경기에 선발등판, 22이닝을 책임지며 1승 평균자책점 3.68을 기록했다. 첫 등판이던 6월 21일 KIA 타이거즈전부터 3번째 등판인 7월 3일 롯데 자이언츠전까지, 5이닝-6이닝-7이닝 2실점을 기록하며 기세를 올렸다. 하지만 7월 마지막 등판이던 8일 키움 히어로즈전에선 4이닝 3실점으로 부진했다. 4회까지의 투구수가 무려 94개에 달했다.

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하지만 보쉴리의 부상은 오른쪽 어깨 극하근 손상이다. 6월초 기준 재활에만 4~6주가 필요하다는 진단이 나왔다. KT로선 로건을 영입한 결과가 좋으면 바로 로건으로 교체할 생각을 하고 데려왔다고 봐야한다.

31일 서울 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. KT 선발투수로 등판한 보쉴리가 포수와 사인을 교환하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.31/

이강철 감독은 "나도 들리는 소리가 있다. (로건을)노리는 사람이 많다. 왜? 바로 쓸수 있으니까. 지금 한국 리그 기준 공백이 없다"면서 "지금 갔다오면 2주 공백이면 끝이다. 나라도 바로 갖다 쓴다"고 강조했다.

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이어 "날짜가 남아있을 ?? 결정을 내리면 우리에게 선택권이 있다"면서 "내 입장에선 '제발 오늘 잘 던져라'하는 마음 뿐"이라고 덧붙였다.

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로건은 올시즌 피지컬, 멘털 모두 좋아졌다는 평가. 지난해 NC 다이노스 시절에는 체중과다와 구속 저하를 걱정하는 이호준 NC 감독에게 "메이저리그 출신 아닌가. 몸관리는 내가 알아서 하겠다"며 자신감을 보였다. 하지만 결과는 다이어트도, 구속 증가도 좀처럼 이뤄지지 않았다. 지난해 평균 구속은 145㎞ 안팎에 그쳤다.

올해는 다르다. 몸무게를 10㎏ 넘게 뺐고, 팔 각도도 좀더 높게 조정했다. LA 다저스 트리플A에서 배운 노하우가 적지 않다는 후문. 그 결과 직구 구속이 5~6㎞ 빨라졌다. 그러다보니 모든 평가가 달라질 수밖에 없는 구속 상승이다. 이강철 감독은 "올스타전 때 다른 감독들 반응도 비슷했다. '어떻게 이렇게 달라졌어요?'라고들 하더라"며 웃었다.

16일 잠실구장에서 열리는 두산과 KT의 경기. 선수들 훈련 지켜보는 KT 이강철 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

로건 스스로 이강철 감독에게 "한국에서 더 뛰고 싶다"고 강력하게 어필을 한다고. 후반기 첫 경기에 로건을 기용한 것 또한 이강철 감독 입장에선 신뢰의 표현이다. "지금 외국인 투수 중에 제일 낫다. 기대감이 있다. 왼손 투수기도 하고, 현재로선 컨디션이 가장 좋다"고 거듭 강조했다.

보쉴리 뿐 아니라 맷 사우어 또한 교체할 가능성이 있다. 이강철 감독은 전반기 내내 사우어에 대한 아쉬움을 토로해왔다. 당초 구위형 1선발 에이스로 보고 영입했지만, 전반기 성적은 16경기 92⅓이닝 6승4패 평균자책점 4.39에 불과했다. 이닝 이터로서의 면모는 좋지만, 평균자책점이 아쉽다.

KBO 규정상 로건은 보쉴리, 사우어 모두 대체할 수 있다. 아직 KT는 한시즌에 2장으로 제한된 외국인 선수 교체권을 한장도 쓰지 않았다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com