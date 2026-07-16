후라도야 이참에 푹 쉬고 와라! 11월까지 던져야지? → 삼성 최대 7선발도 가능. 에이스 공백은 없다 [대구 현장]

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 삼성 선발 후라도. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 승리한 삼성 후라도가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] "김백산 장찬희에 아시아쿼터도 선발로 데려올 수 있다."

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삼성 라이온즈에 '에이스 부상' 악재가 닥쳤다. 하지만 비상 상황은 아니다. 대비가 든든하다. 박진만 삼성 감독은 김백산 장찬희로 백업이 가능하고 아시아쿼터도 선발투수로 바꿀 수 있다고 설명했다.

박 감독은 16일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 롯데 자이언츠전에 앞서 후라도 공백 걱정은 크지 않다고 밝혔다. 이참에 후라도가 확실하게 휴식을 취하고 오면 후반기 레이스에 훨씬 큰 힘이 될 수 있다.

올스타 브레이크 기간에 후라도 부상이 드러나며 삼성이 날벼락을 맞은 듯했다. 후라도는 6주 정도 결장할 전망이다. 삼성은 서둘러 단기 대체 외국인선수를 찾아 나섰다.

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일단 후라도의 부상이 심각하지 않다는 점, 대체 선발 요원이 풍부하다는 점이 위안거리다.

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후라도는 3주 휴식을 통해 회복하고 단계별 투구 프로그램을 실시해 복귀 절차를 밟을 예정이다.

박 감독은 "5선발 자리에 (김)백산이가 들어간다. 장찬희도 후반기에는 불펜으로 돌리려고 했는데 후라도라는 변수가 생겼다. 로테이션 상황을 보고 찬희를 선발로 활용을 할 계획이다. 아시아쿼터도 여러모로 알아보는 중이다. 선발도 보고 불펜도 보고 있다"고 전했다.

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삼성 아시아쿼터 미야지는 퇴출 위기다. 33경기 1패 3홀드 평균자책점 5.97을 기록했다.

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 포수 강민호와 선발 후라도가 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 삼성 선발 후라도. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

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삼성은 후반기 시작 선발진을 양창섭-원태인-크리스 페덱-김백산-최원태로 꾸렸다. 여기에 장찬희가 가세하고 새 아시아쿼터를 선발투수로 교체하면 최대 7선발까지 가동할 수 있다. 단기 대체 외국인투수를 빨리 뽑을수록 좋겠지만 급한 불은 충분히 끌 수 있는 전력이다.

오히려 긍정적인 면도 있다. 후라도가 올스타 휴식기를 포함해 2개월 가까이 재충전 시간을 벌었다.

삼성은 올해 포스트시즌 진출이 확정적이다. 한국시리즈에 진출한다면 11월까지 경기가 이어질 수 있다. 강행군을 치르다가 포스트시즌에 제 힘을 발휘하지 못하는 시나리오는 최악이다. 후라도가 푹 쉬고 온다면 마지막 경기까지 위력적인 투구를 기대할 만하다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com