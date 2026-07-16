"제발 잘 던져라" 감독이 손모아 빌었는데…5이닝 진땀투로 되나? 외인 교체 스멜 → 결정 내려질까 [잠실포커스]

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. KT 선발투수 로건이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 5회말 2사 2루 로건이 송찬의를 삼진으로 처리하며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 1루 견제구를 던지는 로건의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "로건이 제발 잘 던졌으면 좋겠다."

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경기전 만난 사령탑이 손모아 빌면서 외친 말이다. 하지만 기대에 보답하진 못했다.

KT 위즈 앨런 로건은 16일 잠실구장에서 열린 프로야구 후반기 첫번째 시리즈 LG 트윈스와의 1차전에서 5이닝 1실점으로 역투했다.

1회말 LG의 '홈런 1위' 오스틴에게 불의의 한방을 허용하긴 했지만, 이후 실점 없이 버텼다. 5회까지 99개를 꽉 채운 투구수가 많아보이긴 하지만, 기록만 놓고 보면 못 던졌다고 볼 수는 없다.

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다만 경기내용이 썩 마음에 들진 않았다. 1회말에는 홈런을 맞았고, 2회말에는 첫 타자 문보경에게 2루타를 허용했다. 이후 상대타자를 잘 막아내며 실점은 하지 않았다. 그래도 KT 타선이 2회초 한승택의 동점타, 최원준의 3점 홈런으로 4-1 뒤집기에 성공했다.

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3회가 최대 위기였다. 선두투자 신민재에게 안타, 2사 후 오스틴에게 볼넷, 송찬의의 3루 땅볼 때 KT 3루수 허경민의 실책이 나오면서 2사 만루 위기에 직면했다.

문보경과의 대결에서도 3B2S 풀카운트까지 몰렸다. 하지만 끝끝내 유격수 뜬공을 처리하며 실점 없이 버텨냈다. 특히 문보경을 상대로 최고 152㎞ 직구 포함 150㎞가 넘는 공을 5개나 던진 점이 이채롭다. 철저한 직구-슬라이더 승부였다.

16일 잠실구장에서 열리는 두산과 KT의 경기. 선수들 훈련 지켜보는 KT 이강철 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

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4회말에도 1사 후 오지환에게 안타를 맞았지만 후속타를 잘 끊었다. 5회말에는 2사 후 오스틴에게 좌중간 2루타를 허용했지만, 송찬의를 삼진으로 돌려세우며 승리투수 요건을 채웠다.

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KT는 곧바로 불펜을 가동했다. 6회초 등판한 이상동이 1이닝 무실점 퍼펙트로 깔끔하게 잘 막았다. 전반기 막판 3위로 내려앉은 KT 입장에선 후반기 기분좋은 첫승이 무엇보다 절실하다.

한편 경기전 만난 이강철 KT 감독은 "오늘 내일안에 결정될 거다. 보쉴리 부상이 오래 간다"며 외인 교체 의사를 표했다. 1선발로 영입한 맷 사우어에 대해서도 끊임없이 아쉬움을 토로해온 이강철 감독이다. 당장 9월 아시안게임 때 소형준-오원석-박영현이 자리를 비우는 KT로선 지금보다 강력한 외인 원투펀치가 절실하다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com