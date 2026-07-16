"지금 상태로는 쓸 이유가 없다" 차라리 호소에 가까운 경고 →김태형 감독도 안타깝다. 제발 깨어나라는 메시지 [대구 현장]

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 롯데 김태형 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] "지금 상태로는 쓸 이유가 없다."

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액면 그대로 받아들이면 경고다. 행간을 살펴보면 호소다. '지금 상태로는'이 안 된다는 이야기다. 수단과 방법을 가리지 말고 답을 찾아내라는 주문이다. 김태형 롯데 자이언츠 감독이 현재 2군에 있는 주축 4인방 전준우 유강남 윤동희 나승엽에게 보낸 메시지다.

김 감독은 16일 대구 삼성전을 앞두고 이들이 분명히 반등한 모습을 보여줘야 1군에 다시 부르겠다고 밝혔다. 안 쓰겠다는 뜻이 아니다. 콜업 명분을 스스로 만들어달라는 의미다.

롯데는 야수진 살림이 매우 어려운 처지다. 마운드가 상당히 탄탄한 편이라 더 아쉽다. 득점력만 보강하면 결코 8위에 있을 전력이 아니다.

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4인방의 공백이 뼈아프다. 윤동희 나승엽은 두말할 필요가 없는 롯데의 현재이자 미래다. 전준우는 롯데 정신적 지주이자 캡틴이다. 베테랑 유강남도 최소한 대타나 지명타자로 팀에 보탬이 될 여지가 아직 충분하다.

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이들은 지난해와 비교해 극심한 부진에 빠졌다. OPS(출루율+장타율)가 전준우(0.789→0.567) 유강남(0.735→0.635) 윤동희(0.819→0.701) 나승엽(0.707→0.657) 모두 급락했다.

롯데는 손호영을 외야로, 고승민을 1루로 돌리는 등 겨우겨우 빈틈을 때우는 중이다. 결국 이들이 살아나야 롯데 타선이 활기를 찾는다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전. 6회초 무사 손성빈 타석에서 김태형 감독이 비디오판독을 요청한 후 들어가고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 김태형 감독이 미소 짓고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

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김 감독은 "결국 자기들이 해야 한다. 타격감이 안 좋아도 감독이 봤을 때 1군에 내보내면서 찾는 경우가 있지만 지금은 아니다. 여태 자신이 해오던 야구를 바꾸기란 당연히 쉽지 않다. 그래도 뭔가 지금 결과가 안 나오고 있다면 무슨 방법을 쓰든 개선하려고 해야 한다. 투수들은 점점 좋아진다. 살아남으려면 타자도 변화를 줘야 한다. 어떻게 임하느냐, 마음가짐이 가장 중요하다"고 강조했다.

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감독 입장에서는 결과가 비슷하다면 조금이라도 더 발버둥치는 선수에게 눈이 갈 수밖에 없다.

김 감독은 "본인들 좋았을 때 모습이 나왔으면 좋겠다. 나도 안타깝지만 어쩔 수 없다. 다른 선수들도 다 어떻게 해서든지 잘하려고 노력하고 있다"고 속내를 드러냈다.