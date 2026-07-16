로드리게스 교체 완강히 거부 + 김성윤 메이저급 미사일 홈보살 → 삼성 4-1 롯데 제압 [대구 현장]

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 3회초 실점을 막는 호수비를 펼친 삼성 김성윤. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 6회말 강판 당하는 롯데 선발 로드리게스. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈가 후반기 첫 경기를 깔끔하게 잡아냈다.

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삼성은 16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에서 4대1로 승리했다.

선발투수 양창섭이 5이닝 1실점 호투했다. 시즌 8승(무패)을 신고했다. 김성윤은 3회초 메이저리그급 홈보살을 기록하며 양창섭을 도왔다.

롯데 선발 로드리게스는 6회 교체 지시를 완강히 거부했지만 받아들여지지 않았다. 로드리게스는 5⅔이닝 3실점 패전을 떠안았다.

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롯데가 1회초 기분 좋게 출발했다. 레이예스가 선제 솔로 홈런을 폭발했다. 레이예스는 2사 주자 없는 상황에서 감각적인 타격 기술을 자랑했다. 2볼 1스트라이크 유리한 카운트를 선점한 뒤 바깥쪽 높은 코스 148 패스트볼을 부드럽게 때렸다. 좌중간 펜스를 살짝 넘겼다. 시즌 12호.

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삼성은 1회말 곧바로 균형을 맞췄다. 1사 후 김성윤이 중전 안타를 때렸다. 구자욱이 2루 땅볼을 쳤지만 병살을 면했다. 최형우의 안타로 2사 1, 2루에 주자가 모였다. 디아즈가 1루수 오른쪽을 통과하는 적시타를 터뜨렸다. 구자욱이 홈을 밟았다.

삼성은 3회말 리드를 빼앗았다. 1사후 디아즈가 우측에 2루타를 치고 나갔다. 류지혁이 3볼 타격을 시도, 좌중간에 안타를 뽑았다. 디아즈가 득점하기에 충분했다.

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2-1로 앞선 삼성은 6회말 1점을 추가했다.

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1사 후 강민호가 좌중간 안타 출루했다. 대주자 김상준이 들어갔다. 대타 박승규의 안타로 1사 1, 3루. 김지찬이 좌익수 희생플라이로 김상준을 불러들였다.

2사 1루에 로드리게스의 투구수가 99개가 되자 롯데 벤치가 움직였다. 로드리게스는 고개를 연신 가로저으며 더 던지고 싶다는 뜻을 표출했다. 하지만 로드리게스의 요청은 받아들여지지 않았다. 로드리게스는 퀄리티스타트까지 아웃카운트 1개를 남기고 이민석에게 마운드를 넘겼다. 이민석이 김성윤을 1루 땅볼로 막아내며 로드리게스의 자책점은 추가되지 않았다.

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 양창섭. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

롯데는 3회와 5회 홈에서 주자가 잡혔다.

3회초 1사 2루에서 고승민이 우전 안타를 쳤다. 2루 주자도 마침 발이 빠른 황성빈. 그러나 삼성 우익수 김성윤의 홈 송구가 더 빨랐다. 김성윤은 홈까지 바운드 없는 다이렉트 미사일을 쐈다. 황성빈이 슬라이딩 조차 시도하지 못하고 태그 아웃됐다.

5회초에는 2사 1, 2루에서 한동희가 3-유간 내야 안타를 쳤다. 타구가 3루수를 맞고 유격수 방면으로 굴절됐다. 2루에 있던 황성빈은 삼성이 1루에 공을 던지는 틈을 타 3루를 돌아 홈을 노렸다. 하지만 삼성 1루수 디아즈가 방심하지 않고 침착하게 홈으로 공을 연결, 황성빈이 다시 아웃됐다.

삼성은 8회말 김영웅의 솔로 홈런으로 승부에 쐐기를 박았다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com