뭐야 당연히 실점인줄 알았는데? → 슈퍼플레이가 나왔다 "민호 형이 잡고 태그하고 있더라"

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 3회초 1사 2루. 고승민 안타 때 2루주자 황성빈이 홈으로 쇄도했으나 태그아웃을 당하고 있다. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 양창섭. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] "홈은 당연히 들어왔다고 생각했다."

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삼성 라이온즈 양창섭이 김성윤의 메이저리그급 슈퍼플레이에 혀를 내둘렀다.

양창섭은 16일 대구 롯데전에 선발 등판, 5이닝 1실점 호투했다. 삼성은 4대1로 승리했다. 양창섭은 시즌 8승(무패)을 신고했다.

양창섭은 2018년 7승을 넘어 한 시즌 개인 최다승을 경신했다.

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이번 경기는 수비 도움이 컸다.

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양창섭은 "야수진 수비 도움이 굉장히 컸다. 그게 아니었으면 5회도 힘들었을 것 같다. 정말 중요한 순간에 호수비가 나왔다"고 고마워했다.

3회초와 5회초 수비였다.

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3회초 1사 2루에서 양창섭은 고승민에게 우전 안타를 맞았다. 2루 주자도 하필 발이 빠른 황성빈. 그러나 삼성 우익수 김성윤의 홈 송구가 더 빨랐다. 김성윤은 홈까지 바운드 없는 다이렉트 미사일을 쐈다. 황성빈이 슬라이딩 조차 시도하지 못하고 태그 아웃됐다.

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5회초에는 2사 1, 2루에서 한동희에게 3-유간 내야 안타를 맞았다. 타구가 3루수를 맞고 유격수 방면으로 굴절됐다. 2루에 있던 황성빈은 삼성이 1루에 공을 던지는 틈을 타 3루를 돌아 홈을 노렸다. 하지만 삼성 1루수 디아즈가 방심하지 않고 침착하게 홈으로 공을 연결, 황성빈이 다시 아웃됐다.

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 3회초 실점을 막는 호수비를 펼친 삼성 김성윤. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 3회초 실점을 막는 호수비를 펼친 삼성 김성윤. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

양창섭은 "성윤이 형 홈 보살이랑 5회 디아즈 수비가 컸다. 디아즈가 방심하고 있었으면 홈을 못 던졌을 텐데 바로 후속 플레이를 해줘서 잡아줬다"고 돌아봤다.

3회초는 아예 실점이라고 생각했다. 양창섭은 "홈은 당연히 살았다고 생각했다. 3루 백업을 가고 있었다. 송구 자체도 못 봤다. 그런데 (강)민호 형이 잡고 태그를 하더라. 들어가서 영상으로 봤다. 진짜 고맙다고 했다"고 감탄했다.

이에 대해 김성윤은 "사실 보살에 대한 생각을 경기 중에 가지고 있지는 않다. 이종욱 코치님께서 밸런스 잡아서 던지면 충분히 잘 던질 수 있을 거라고 이야기해 주셨는데, 최근에 밸런스가 잘 잡힌 것 같다"고 이 코치에게 공을 돌렸다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com