안아주니 깨무네? 박영현 만루 위기 극복 후 '미친 세리머니'...KT, LG 잡고 후반기 출발[잠실 현장]

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. KT가 4대3으로 승리했다. 우규민이 박영현을 포옹으로 맞이하자 박영현이 그의 어깨를 깨물며 안도하고 있다. 잠실=허상욱 기자

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[잠실=스포츠조선 허상욱 기자] KT 위즈가 16일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 후반기 첫 시리즈 1차전에서 4대3의 짜릿한 역전승을 거뒀다.

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승리의 주인공은 단연 마무리 박영현이었다. 하지만 그 과정은 결코 순탄치 않았다.

KT는 2회초 최원준의 역전 3점 홈런으로 리드를 잡았다. 그러나 8회, 스기모토가 오지환에게 추격의 2점 홈런을 얻어맞으며 4대3 아슬아슬한 1점 차 승부가 됐다. 급하게 마운드에 오른 박영현은 8회 2사에서 문성주를 8구 승부 끝 삼진으로 돌려세워 불씨를 껐다.

그러나 9회말 진짜 위기가 찾아왔다. 선두타자 천성호를 중견수 플라이로 처리했지만 1사 이후 홍창기와 박해민에게 연속안타를 맞고 흔들리기 시작했다. 오스틴을 상대로 폭투까지 내주며 주자를 2, 3루로 보냈고 결국 오스틴을 자동 고의사구로 내보내 1사 만루라는 최악의 위기에 몰렸다.

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등 뒤로 싸늘한 바람이 부는 순간이었다. 하지만 박영현은 흔들리지 않았다. 송찬의를 3구 만에 파울플라이로 잡아냈고 마지막 타자 문보경을 7구 승부 끝 유격수 땅볼로 처리하며 경기를 끝냈다.

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마지막 아웃카운트가 잡히는 순간, 박영현은 온몸으로 포효했다. 포수 한승택과 뜨겁게 끌어안으며 가장 먼저 감격을 나눴고 더그아웃으로 향하자 동료들의 미소가 그를 맞이했다. 그 중에서도 투수진의 큰 형님 우규민이 두 팔을 활짝 벌리고 박영현을 품에 안았다.

그러자 박영현은 우규민의 어깨를 그대로 깨물었다. 말로는 다 표현할 수 없는 극도의 긴장과 해방감이 뒤섞인 박영현만의 본능적인 세리머니였다.

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KT는 이 승리로 후반기 첫 발을 힘차게 내딛었다. 박영현의 이빨 자국이 선명하게 남긴 그 순간처럼.

9회말 2사 만루, 문성주를 범타 처리하며 경기를 끝낸 박영현의 속 시원한 포효

함께 호흡을 맞춘 한승택과의 뜨거운 포옹

심장 쫄깃했잖아! 박영현을 맞이하는 동료들

박영현을 끝까지 기다린 투수진의 큰 형님 우규민

'영현아 수고했다' 뜨거운 포옹으로 수고한 박영현을 맞이하고

형님의 품에 와락 안긴 클로저

선배님 다음엔 더 깔끔하게 막을게요!

형의 어깨를 깨무는 귀여운 동생의 앙탈