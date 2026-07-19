'이런 복덩이가 왜 이제야..,' 라팍 열광하게 만든 ML 32승 투수, "파이팅" 넘쳤던 KBO 데뷔전 완벽투[대구현장]

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성이 롯데에 승리했다. 경기 종료 후 축하 물세례를 받고 있는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 선발 투구하는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 선발 투구하는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

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[대구=스포츠조선 송정헌 기자] ML 32승의 이유를 보여줬다. 동료들의 축하 물세례가 끝나자 라팍 홈팬들을 향해 주먹을 불끈 쥐어 보이며 큰 목소리로 "파이팅"을 외쳤다.

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삼성의 새로운 외국인 투수 크리스 페덱이 KBO리그 데뷔전에서 완벽한 투구를 선보였다. 라팍을 찾은 삼성 홈팬들은 열광했고 동료들도 새로운 동료 페덱의 승리를 축하해 줬다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 롯데 자이언츠의 경기에서 데뷔전을 가진 삼성 선발 페덱이 6이닝 무실점으로 완벽한 투구를 펼치며 팀 승리를 이끌었다. 타선에서도 집중력을 보여주며 롯데에 5-0 승리했다.

페덱은 6이닝 85구를 던지며 안타를 1개밖에 허용하지 않았다. 1회초 롯데 레이예스에게 허용한 안타가 유일했다. 1볼넷 7탈삼진 무실점으로 KBO리그 데뷔전부터 압도적인 모습으로 클래스가 다른 모습을 보여줬다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 1회 투구를 앞두고 팬들에게 인사를 건네는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 선발 투구하는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 1회말 2사 1루. 한동희를 내야땅볼로 처리하고 환호하는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

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페덱은 최고 구속 152km의 빠른볼과 투심을 비롯해 최고 146km의 날카로운 커터, 낙차 큰 커브, 타이밍을 뺏는 명품 체인지업까지 완벽한 완급조절 능력을 선보였다. 별다른 위기도 없었다. 1회초 2사 후 레이예스에게 안타를 허용했으나 2사 1루에서 한동희를 내야땅볼로 처리하며 새로운 리그에서 1회를 무사히 넘겼다. 6회 2사 1루에서도 1루주자 황성빈의 도루를 완벽하게 막아내는 퀵모션을 보여줬다. 투구 템포 조절과 퀵모션으로 황성빈의 도루 타이밍을 뺐었다.

동료들도 1회부터 페덱의 어깨를 가볍게 했다.

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1회말 2사 후 김성윤의 2루타와 구자욱의 선제 투런포가 터졌다. 3회에는 두 번째 타석에 나선 김성윤이 솔로홈런을 날리며 점수 차를 벌렸다.

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KBO리그 데뷔전. 6회를 마치고 85구 밖에 되지 않았으나 페덱은 첫 경기 투구를 마쳤다. 삼성은 이어 이승민, 이승현, 김재윤이 무실점으로 이어던지며 페덱의 승리를 지켰다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 6회초 2사 1루. 고승민을 삼진으로 처리하고 포효하는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성이 롯데에 승리했다. 경기 종료 후 승리를 거둔 페덱에게 물세례를 하고 있는 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성이 롯데에 승리했다. 경기 종료 후 승리를 거둔 페덱에게 물세례를 하고 있는 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

경기 종료 후 인터뷰를 마친 페덱은 동료들의 축하 물세례를 받았다. 새로운 리그에서 데뷔전 첫 승을 기록한 페덱도 팬들과 동료들 앞에서 승리의 기쁨을 만끽했다.

페덱은 연호하는 팬들에게 주먹을 들고 힘찬 목소리로 "파이팅"을 외쳤다.

전반기를 1위로 마친 삼성이 후반기 새로운 외국인 투수 페덱의 완벽투까지 이어지며 3연승을 달렸다. 삼성 팬들이 기대하는 라팍 첫 우승 퍼즐이 차츰 완성되어가고 있다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성이 롯데에 승리했다. 경기 종료 후 박진만 감독과 하이파이브를 나누고 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성이 롯데에 승리했다. 경기 종료 후 축하 물세례를 받고 있는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/