"0-4로 지고 있잖아!" 킬리안 음바페 하프타임 황당 행동에 비난 폭발…英 유니폼 교환→토마스 투헬 감독과 담소

사진=영국 언론 더선 홈페이지 기사 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]킬리안 음바페(프랑스)가 황당 행동으로 논란의 중심에 섰다.

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영국 언론 '더선'은 19일(이하 한국시각) '음바페가 잉글랜드와의 경기 하프타임에 매우 이상한 행동으로 비난을 받았다'고 보도했다.

디디에 데샹 프랑스 월드컵대표팀 감독이 이끄는 프랑스는 19일 미국의 마이애미 스타디움에서 열린 잉글랜드와의 2026년 북중미월드컵 순위 결정전에서 4대6으로 패했다. 한때 0-4로 크게 밀리던 경기를 3-4까지 추격했지만, 승패를 뒤집지 못했다.

사진=REUTERS 연합뉴스

사진=AP Photo/Rebecca Blackwell-AP 연합뉴스

'더선'은 '오언 하그리브스 해설위원은 음바페가 하프타임에 데클란 라이스와 유니폼 교환하는 것을 지적했다. 음바페는 전반전을 마친 뒤 토마스 투헬 잉글랜드 월드컵대표팀 감독과 담소를 나누며 환하게 웃고 있었다. 이는 프랑스가 전반을 0-4로 크게 밀리고 있는 상황에서 벌어진 일이었다. 하그리브스와 팬들을 더욱 놀라게 한 것은 음바페가 상의를 탈의한 채 잉글랜드의 유니폼을 손에 들고 터널을 걸어가는 모습이었다. 그 뒤로는 라이스가 프랑스의 유니폼을 들고 있는 모습이 포착됐다. 이는 두 선수가 유니폼을 교환했음을 시사한다. 음바페는 어린 시절 파리생제르맹(PSG)에서 투헬 감독과 인연을 맺었다. 하지만 월드컵 최강팀 대결 중 두 사람이 웃고 농담하는 모습은 여전히 비현실적으로 느껴졌다'고 했다.

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이 매체에 따르면 하그리브스는 '폭스스포츠'와의 인터뷰에서 "이상하다. 정말 이상하다"고 말했다.

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'더선'은 이상하든 아니들, 하프타임 휴식은 음바페에게 확실히 활력을 불어넣었다. 그는 후반전에 맹활약했다. 후반에만 이번 대회 9~10호 득점을 완성했다. 리오넬 메시(아르헨티나)와의 격차를 두 골로 벌렸다'고 덧붙였다. 음바페는 이번 대회에서 총 10골-4도움을 기록했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com