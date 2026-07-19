日 오퍼 뿌리치고 삼성 택한 페덱의 진짜 이유 "나의 고교 시절, 너무 오래됐다. 올해 한다"

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 선발 투구하는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]현역 메이저리거의 품격은 명불허전이었다.

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삼성 라이온즈의 새 외국인 투수 크리스 페덱(30)이 압도적인 피칭으로 KBO 리그 무대에 화려하게 상륙했다.

페덱은 지난 18일 대구 라이온즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와의 홈경기에 선발 등판, 6이닝 동안 85구를 던지며 1안타 1볼넷 7탈삼진 무실점의 압도적인 피칭을 선보였다.

최고 구속 152km의 패스트볼과 더불어 커터, 체인지업, 커브, 투심 등 현란한 구종 조합으로 롯데 타선을 완벽히 잠재운 페덱은 팀의 5대0 승리를 이끌며 데뷔전에서 첫 승을 수확했다.

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삼성은 후반기 앞두고 부상 대체 선수였던 잭 오러클린과의 계약 연장 대신 빅리그 통산 32승 경력의 거물급 투수 페덱과 47만 3333달러에 계약을 체결하는 승부수를 던졌다. 삼고초려 끝에 어렵게 영입한 페덱은 첫 등판부터 자신의 가치를 100% 증명해 냈다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성이 롯데에 승리했다. 경기 종료 후 축하 물세례를 받고 있는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

NPB 오퍼 거절… "삼성을 택한 이유는 오직 '우승' 때문"

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경기 후 인터뷰에서 페덱은 일본 프로야구(NPB)를 비롯한 타 팀의 좋은 제안을 뿌리치고 KBO 리그, 그 중에서도 삼성 라이온즈를 선택한 이유를 담담히 밝혔다.

핵심은 바로 '우승에 대한 갈망'이었다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 1회말 2사 1루. 한동희를 내야땅볼로 처리하고 환호하는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

페덱은 "내 커리어에서 지금 가장 중요한 것은 '우승'"이라며 "삼성과 계약을 맺기 며칠 전, 팀이 치열한 선두 경쟁(당시 2위)을 벌이고 있다는 소식을 들었다. 나는 항상 이기는 팀의 일원이 되고 싶었다"며 KBO리그 삼성을 선택한 배경을 명확히 했다. 이어 "선수단과 팬들 모두가 우승을 얼마나 간절히 원하는지 잘 알고 있다"며 "내가 이 이기는 팀의 주역이 되거나, 혹은 작은 보탬이 되어 2026년에 팬들 앞에 우승 반지를 가져다줄 수 있다는 확신이 있었기에 계약서에 사인했다"고 당찬 포부를 전했다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 선발 투구하는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

"나의 고교시절, 12년의 기다림, 우승 갈망 잘 알고 있다" 김하성의 조언도 큰 힘

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삼성이 자신을 영입한 궁극적인 목적이 '우승'이라는 점에 대해 페덱은 깊은 책임감과 특별한 감정을 드러냈다.

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페덱은 "메이저리그를 떠나 내가 한 번도 와본 적 없는 새로운 나라에서 뛰는 이 기회는 매우 특별하다"고 운을 뗐다. 그는 "샌디에이고 파드리스 시절 한 팀에서 뛰었던 김하성 등 빅리그 동료들로부터 KBO 리그에 대해 좋은 이야기를 정말 많이 들었다"며 한국행을 결심하는 데 메이저리그 동료들의 조언이 있었음을 밝혔다.

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 경기. 불펜 피칭을 선보이고 있는 삼성 투수 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

그는 첫 등판에서 몸소 느낀 한국 야구의 열정에 감탄했다. "오늘 유니폼을 입고 첫 승을 거두면서 팬들 뿐만 아니라 동료 선수들이 우승을 얼마나 열망하고 있는지 온몸으로 느꼈다"고 말했다.

페덱은 "삼성이 마지막으로 우승한 2014년에 나는 고등학교 2학년이었다"고 미소를 지으며, "그렇게 오랜 시간이 지난 만큼, 5일이든 6일이든 내가 마운드에 오를 때마다 팀이 우승하는 데 모든 것을 쏟아붓겠다. 2026년 반드시 우승 트로피를 들어 올릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

더 많은 돈을 뿌리치고 오직 '챔피언'이 되기 위해 대구에 상륙한 '우승청부사' 페덱. 완벽한 첫 단추를 꿴 새로운 에이스의 합류 속에 12년을 기다린 삼성의 대권 시나리오가 현실로 다가오고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com