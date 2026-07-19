정시아, 예원학교 13살 딸 자식 농사 대성공... "미술 실기 100명 중 24명만 받은 A"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 정시아가 예원학교에 재학 중인 딸 서우 양의 미술 실기시험 성적을 자랑했다.

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18일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 "정시아, 숨겨놨던 속마음 조심히 꺼내봅니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 정시아는 촬영 도중 딸 서우 양에게서 도착한 메시지를 확인한 뒤 기쁜 소식을 전했다.

그는 "서우 미술과 100명이 실기시험을 봤는데 A를 받았다"라며 "100명 중 A를 받은 학생이 24명이다. 잘했다"라며 환한 미소를 지었다.

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미술 분야에서 뛰어난 재능을 갖고 있는 서우 양은 현재 명문 예술중학교인 예원학교에 재학 중이다. 최근 서우 양은 최연소 작가로 전시회에 작품을 출품하는 등 예술적 재능을 인정받았다.

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제작진은 "자식이 잘하는 게 인생 사는 맛인 것 같다"라고 하자, 정시아는 "맞다. 그게 낙인 것 같고 내가 태어난 이유가 그거인 것 같다. 근데 그게 또 재미있다"라면서 딸의 성취를 보며 기뻐했다.

또한 정시아는 두 아이를 키우며 삶을 바라보는 시선도 크게 달라졌다고 털어놨다. 그는 "아이를 키우면서 인생을 배우게 되고 자연스럽게 나를 내려놓게 된다. 나의 꿈도 내려놓고 내 삶의 우선순위도 바뀌는데 그런 게 또 재미있다"라고 전했다. 이어 "예전에는 연예인이니까 내가 항상 주인공이라는 생각이 있었는데, 아이를 키우다 보니 그런 마음이 자연스럽게 사라졌다"고 덧붙여 부모들의 공감을 끌어냈다.

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한편, 정시아는 배우 백윤식의 아들 배우 백도빈과 2009년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 현재는 유튜브 채널을 통해 다양한 일상을 공유하며 소통 중이다.

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anjee85@sportschosun.com