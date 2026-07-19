'김현준 리드오프' '천적' 줄줄이 전면배치...삼성, 김진욱 맞춤형 저격 라인업 공개

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 타격하는 삼성 김현준. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회말 1사 1루. 마운드를 내려오는 롯데 선발 김진욱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.03/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 김진욱 맞춤 라인업을 들고 나왔다.

Advertisement

삼성은 19일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 롯데 자이언츠와의 홈경기를 앞두고 상대 선발인 '좌완 파이어볼러' 김진욱을 겨냥한 선발 라인업을 발표했다.

김현준(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-디아즈(1루수)-전병우(3루수)-류지혁(2루수)-김도환(포수)-심재훈 (유격수) 순. 선발은 원태인이다.

이날 라인업 특징은 김현준 리드오프 기용와 하위 타선 우타자 집중배치로 정리된다.

Advertisement

좌완 투수의 강속구에 대응하기 위해 전병우, 김도환, 심재훈 등 우타 자원들을 하위 타선에 대거 배치하며 공수 밸런스를 맞췄다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 3회 솔로홈런을 날린 김성윤. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

1-2번 테이블 세터진에는 작전 수행 능력이 좋은 김현준 김성윤 등 외야수들을 전진 배치했다.

Advertisement

눈에 띄는 변화 중 하나는 김현준의 1번 리드오프 배치다.

최근 좋은 타격감과 높은 출루 능력을 보여주고 있는 김현준을 최전방에 세워 롯데의 좌완 강속구 흔들기에 나선다. 김현준은 통산 김진욱을 상대로 5타수2안타(0.400)로 강했다. 이어 전날 대구 롯데전에서 시즌 3호 솔로 홈런을 터뜨리며 손맛을 본 김성윤이 2번타자로 강력한 테이블 세터진을 구축했다. 김성윤 역시 김진욱 상대로 4타수3안타(0.750)을 가록중인 천적이다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 1회말 삼성 구자욱에게 투런홈런을 허용한 롯데 선발 나균안. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

중심 타선은 구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-디아즈(1루수)로 이어지는 핵심 좌타 라인이 그대로 출격한다. 구자욱이 김진욱 상대 통산 21타수11안타(0.524) 4홈런으로 무척 강했다.

Advertisement

상대 좌완 투수를 괴롭힐 '저격수'들은 6번부터 집중 배치돼 있다. 베테랑 우타자 전병우가 6번 3루수로 선발 출격, 중심 타선과 하위 타선을 잇는 가교 역할을 맡는다. 전날 3안타로 맹활약 한 7번 류지혁(2루수)에 이어, 포수 김도환이 8번으로 선발 마스크를 쓴다. 9번에는 최근 타격감이 좋은 우타 유격수 심재훈이 배치됐다.

Advertisement

박진만 감독이 꺼내 든 '우타자 집중배치 및 김현준 리드오프' 카드가 롯데의 까다로운 좌완 파이어볼러를 4연승을 잇는 신의한수가 될지 관심이 모아진다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com