'성추행 피소' 훈련사 이찬종 "4년 5개월만 무죄 판결"..아내·딸 껴안고 울컥

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[스포츠조선 이게은기자] 반려견 훈련사 이찬종이 성추행 혐의를 벗었다며 홀가분한 마음을 드러냈다.

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19일 '동물농장 아저씨 이찬종x한재웅의 재끼찬' 유튜브 채널에는 '안녕하세요 훈련사 이찬종입니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이찬종은 성추행 사건 선고를 앞두고 "무죄를 입증하지 못하면 어쩌나 하는 마음보다 가족을 힘들게 했다는 사실이 더 속상했다"며 그동안의 마음고생을 털어놨다.

그는 "억울한 누명으로 가족이 피해를 봐서 너무 힘들었다. 선고를 앞둬 떨리면서도, 4년 반 동안의 긴 싸움이 끝나는 날이라 (후련하다는) 생각도 든다"라며 법원으로 향했다.

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잠시 후 선고를 듣고 나온 그는 "(결과가) 잘 나왔다. 2심에서도 검사의 항소를 기각했고 무죄를 받았다. 진실을 밝혔다. 4년 5개월 동안 고생을 너무 많이 해서 홀가분하다"라며 미소를 지었다.

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이어 자신을 기다린 아내와 딸에게 다가가 포옹했다. 이찬종은 "우리 딸 고생했다"라며 딸을 안쓰러워했고 아내는 "우리는 의심했던 적이 없다"라며 이찬종을 응원했다.

이찬종은 "(상대방은) 내가 6건의 나쁜 일을 했다고 했는데, 1가지라도 증명을 못하면 난 범죄인이 되는 거다. 근데 6건 모두 다 무죄를 받았다. 검찰 항소를 기각한다는 얘기를 들을 때 다리가 풀렸다. 아빠는 절대 그런 행동을 안 한다"라고 설명했다. 딸은 "그간 마음고생이 심했다"라며 주위 시선 때문에 힘들었다며 눈물을 쏟았다. 이찬종은 얼굴이 벌게진 채 아내와 딸을 바라보기도 했다.

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끝으로 이찬종은 "만약 (진실을) 밝히지 못했다면 진짜 살아가기 힘들었을 거다. 이 일이 터졌을 때 가족이 먼저 떠올랐는데, 다행히 가족이 날 믿어줬다. 가족이 있어 어려움을 헤쳐나갈 수 있었다"라며 다시금 자신을 지지해 준 가족에게 고마움을 전했다.

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한편 이찬종은 SBS '동물농장' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 하지만 지난 2022년 여성 직원 A 씨에게 성희롱 및 성추행을 한 혐의로 고소당하면서 방송 활동을 중단했다. 당시 이찬종 측 법률대리인은 "이씨가 일부 오해받을 수 있는 대화를 한 것은 사실이나, A씨에 대해 어떠한 신체 접촉이나 성추행을 한 사실이 없다"라며 혐의를 부인, 이후 A씨를 무고죄로 맞고소했다.

joyjoy90@sportschosun.com