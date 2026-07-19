"이 악물고 던지던데(웃음)"…강백호와 맞대결서 159㎞ 꽂은 안우진→사령탑도 놀랐다 [대전 현장]

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] 1999년생 동갑내기 절친이자 리그 최고의 투타 슈퍼스타가 맞붙은 대전은 뜨거웠다.

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전날(18일) 대전 한화 이글스전에서 6이닝 1실점 퀄리티 스타트(QS)로 팀의 3연승 발판을 마련한 키움 히어로즈의 '토종 에이스' 안우진(27).

19일 대전 한화생명이글스파크에서 만난 설종진 감독은 전날 안우진의 피칭을 돌아보며 "국내 에이스답게 경기를 정말 잘 끌어줬다"며 강백호와의 맞대결, 그리고 안우진의 손가락 상태에 대해 설명했다.

전날 최고의 하이라이트는 단연 안우진과 강백호의 맞대결이었다. 강백호가 타석 루틴까지 생략한 채 마운드의 안우진을 보자, 안우진 역시 리그 최고 스피드로 맞불을 놓았다.

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설 감독은 "옆에서 보는데 확실히 백호랑 붙을 때는 우진이가 더 이 악물고 던지는 게 보이더라"며 웃었다. 전광판에 159㎞가 찍힌 것을 본 설 감독은 "강백호 선수도 국내 최고의 투수를 상대로 집중한 거고, 우진이 역시 마찬가지로 절대 안 지려고 전력 투구를 한 것"이라며 두 천재의 승부욕을 치켜세웠다.

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이날 안우진은 6회까지 단 83개의 공만을 던지며 완벽하게 이닝을 삭제하고 있었다. 당초 벤치의 계산대로라면 7회에도 마운드에 올라 한 이닝을 더 책임져야 했다.

설 감독은 투수 교체 배경에 대해 "원래 투구수나 개수 상으로는 한 이닝을 더 올리려고 코칭스태프가 지시를 해둔 상태였다"면서도 "그런데 우진이가 6회를 마치고 나서 '손가락 살 부분이 살짝 불안하다. 지금 당장 껍질이 벗겨진 것은 아닌데, 여기서 한 이닝을 더 던지면 물집이 잡힐 것 같은 느낌이 든다'고 신호를 보냈다"고 전했다.

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설 감독은 "괜히 욕심내서 7회에 더 올렸다가 물집이 생기기라도 하면 다음 로테이션 한 번이 아니라 두세 번 이상을 빠져야 할 수도 있다"며 예방적 조치였음을 강조했다.

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이어 "예전에는 공을 쥘 때 손가락 지문 중심 부위가 벗겨졌는데, 요즘에는 완전히 손가락 맨 끝부분 살이 살짝씩 자극을 받고 있다"며 "아주 좋은 현상이다. 손가락 끝으로 실밥을 채고 있다는 증거다. 부상 공백기 동안 안 쓰던 부위인데, 최근 구위가 올라오고 제대로 공을 채기 시작하니까 거기가 자극받는 것"이라고 설명했다.

덧붙여 "원래 공을 제대로 챌 줄 아는 초일류 투수들은 손톱도 잘 깨지고 손끝이 성할 날이 없다. 이것도 두세 번 정도 겪으면서 살이 단단해지고 굳은살이 배기고 나면, 물집 현상도 자연스럽게 사라질 것"이라며 에이스를 향한 강한 신뢰를 보냈다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com