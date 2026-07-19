'공개열애 3년째' 임지연♥이도현, 골프장 데이트 목격담 확산…"아주 알콩달콩"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 임지연과 이도현의 변함없는 애정전선이 다시 한번 화제를 모으고 있다.

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최근 한 온라인 커뮤니티에는 두 사람이 함께 시간을 보내는 모습을 봤다는 목격담이 올라왔다.

글쓴이는 "오늘 이도현, 임지연을 봤다. 같이 골프치러 왔나보다. 두 사람이 함께 있었는데 정말 사이가 좋아 보였다"며 "이도현은 처음에 운동선수인 줄 알았다. 피지컬이 좋았다. 두 배우의 알콩달콩한 분위기가 인상적이었다"고 전했다. 해당 게시물은 온라인을 통해 빠르게 확산되며 팬들의 관심을 모았다.

누리꾼들은 "아직도 예쁘게 만나고 있었구나", "보기 좋다", "응원하는 커플" 등의 반응을 보이며 두 사람의 공개 연애를 응원했다.

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임지연과 이도현은 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'에 함께 출연하며 인연을 맺었고 작품 종영 이후 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난 2023년 4월 열애를 인정하며 공개 연애를 시작했다. 당시 양측은 "친한 선후배로 지내다 좋은 감정을 갖고 조심스럽게 알아가는 단계"라고 밝혔다.

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한편 이도현은 2023년 공군 군악대에 입대해 군 복무를 이어갔고 지난 5월 만기 전역했다. 첫 복귀작으로는 넷플릭스 시리즈 '그랜드 갤럭시 호텔' 촬영을 마쳤다.

임지연은 최근 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'에서 강렬한 연기를 선보이며 시청자들의 호평을 받았다. 작품에서 몰입도 높은 연기력으로 극을 이끌었고 차기작으로는 드라마 '얼라이크(Alike)' 출연을 확정지었다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com