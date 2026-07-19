"JTBC 지금 어려워서, 출연료 줄일 겸"…안정환, '냉부' 촬영 도중 의미심장 발언

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 안정환이 JTBC의 경영난을 예능에서 직접 언급해 눈길을 끌었다.

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19일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해 since 2014'에서는 셰프 유용욱이 새 멤버로 합류한 가운데 출연진이 프로그램의 치열한 경쟁 구도를 두고 입담을 펼쳤다.

이날 유용욱은 합류 전 권성준 셰프로부터 "냉부는 들어오기 쉽지 않을 거다. 팀워크가 워낙 탄탄해서 '흑백요리사2'가 나와도 쉽지 않을 것"이라는 이야기를 들었다고 폭로했다. 이에 다른 셰프들이 "밖에서 왜 그렇게 거들먹거리냐"고 타박하자 권성준은 "'흑백요리사2'가 나오기 전이라 긴장하는 셰프님들이 있었다. 방어기제가 나온 것 같다"고 웃으며 해명했다.

분위기가 무르익자 최현석은 "한 사람 정도 빠져도 오디오가 비지는 않을 것 같다"며 "출연료도 줄이고 한 명 빼자"고 농담을 던졌고 권성준 역시 "차라리 서바이벌로 가자. 2군 제도를 만들자"고 맞장구쳤다. 이를 듣던 안정환은 "그럴 판이다. 지금 JTBC가 어려워서"라고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 이어 손종원이 "세트 없어지는 것 아니냐"고 거들자 안정환은 "중간에 누가 안 보이면 '아 갔구나' 하고 생각해 달라"고 덧붙이며 농담을 이어갔다.

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안정환의 발언은 최근 JTBC를 둘러싼 경영 악화 이슈와 맞물려 더욱 관심을 모았다.

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JTBC는 최근 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 내 상환하지 못해 채무불이행(디폴트)을 선언했다. 이후 중앙홀딩스를 비롯해 JTBC, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙 등 중앙그룹 계열사들은 기업회생절차를 신청했다.

또한 앞서 일부 보도를 통해 JTBC 예능 프로그램 출연자들의 출연료 지급이 지연됐고 JTBC 측이 소속사들에 지급 연기를 안내한 것으로 알려지기도 했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com