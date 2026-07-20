'장기하♥' 윤가이, 열애 인정 후 제주서 전한 근황 "고마워 사랑해"

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 장기하와 공개 열애 중인 배우 윤가이가 제주 여행 근황을 공개했다.

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윤가이는 지난 19일 자신의 SNS에 "5월 제주 여행. 가현아, 가현아. 힘이 되어준 가현아 고마워 사랑해!"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 제주 곳곳을 여행하며 여유로운 시간을 보내는 윤가이의 모습이 담겼다. 푸른 바다와 자연을 배경으로 편안한 차림을 한 그는 꾸밈없는 매력과 청순한 분위기를 드러내며 힐링 여행을 만끽했다.

카페와 해변, 거리 등을 둘러보며 환한 미소를 짓는 모습도 눈길을 끌었다. 자연스러운 일상이 담긴 사진에는 팬들의 관심이 이어졌고 "사진만 봐도 힐링된다", "제주와 너무 잘 어울린다", "행복해 보여 보기 좋다" 등의 반응이 이어졌다.

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한편 윤가이는 장기하와 쿠팡플레이 예능 'SNL 코리아 리부트 시즌4'를 통해 처음 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 이후 양측 소속사는 "장기하와 윤가이가 2년째 좋은 만남을 이어오고 있다"며 열애 사실을 공식 인정했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com