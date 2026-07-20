하지원, 국내 넘어 미국까지 진출한다..韓 배우 최초 메이저리그 시구

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 하지원이 한국 배우 최초로 미국 메이저리그(MLB) 펜웨이 파크 마운드에 오른다.

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하지원은 오는 21일(현지시간) 미국 매사추세츠주 보스턴 펜웨이 파크(Fenway Park)에서 열리는 MLB 정규 시즌 보스턴 레드삭스와 볼티모어 오리올스의 경기에 시구자로 나선다. 메이저리그를 대표하는 역사적인 구장인 펜웨이 파크에서 진행되는 이번 시구는 한국 배우로서 최초로 진행된다는 점에서 의미가 깊다. 이번 행사는 스포츠와 엔터테인먼트의 만남을 통해 전 세계 팬들과 소통하고자 하는 MLB의 지속적인 글로벌 노력의 일환으로 마련되었으며, 한국 엔터테인먼트와 메이저리그를 잇는 뜻깊은 문화적 교류의 계기가 될 것으로 기대를 모은다.

앞서 하지원은 지난 7월 16일 서울 잠실야구장에서 열린 LG트윈스와 KT위즈의 경기에 시구자로 나서 화제를 모은 바 있다. 당시 하지원은 12년 만의 시구임에도 불구하고 '뱀파이어 미모'는 물론 완벽한 투구 폼을 선보여 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어 냈던 터라, 이번 MLB 시구에서도 어떠한 활약을 보여줄지 기대가 모이고 있다.

하지원은 "메이저리그를 대표하는 역사적인 구장인 펜웨이 파크에서 한국 배우로서 처음으로 시구를 하게 되어 매우 영광스럽게 생각한다"라며, "열심히 연습해온 만큼 멋진 모습을 보여드리고 싶다. 보스턴 레드삭스 선수들에게 승리의 기운을 전파하는 것은 물론, 현장에서 MLB 야구를 관람하는 한인 교민들을 비롯해 전 세계 야구팬 여러분과 소중한 순간을 함께하고 싶다"라고 소감을 밝혔다.

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한편, 하지원은 현재 경희대학교에 입학해 MZ세대 대학생들과 거리낌 없이 소통하는 웹예능 '26학번 지원이요'에 출연하며 다양한 도전을 이어 나가 뜨거운 호응을 얻고 있으며, 오는 9월 2일 영화 '비광'을 통해 관객들과 만날 예정이다.