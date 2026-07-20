'일라이와 이혼' 지연수, 재혼운 충격 진단 "웬만한 남자는 못 견딘다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 레이싱모델 출신 방송인 지연수가 자신의 재혼운과 인생 전반에 대한 상담을 받았다.

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20일 지연수의 유튜브 채널에는 '지연수 관상...저 재혼할 수 있을까요? [역술가 박성준]'라는 제목의 영상이 올라왔다.

지연수는 영상에서 역술가 박성준을 만나 사주와 관상을 보며 앞으로의 인생과 연애, 재혼운에 대해 이야기를 나눴다.

이날 지연수는 "사주나 관상에 관심은 많은데 잘 모른다"며 "제가 선택한 것들이 잘못됐었나 생각한 적은 있지만 후회는 하지 않는다. 앞으로는 그런 선택을 하면 안 되니까 평범하고 평탄하게 살고 싶다"고 털어놨다.

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이에 박성준은 "기본적으로 자기 기준이 굉장히 강하고 유연함은 다소 떨어지는 편"이라며 "남편 자리에는 친구 같은 사람이 들어와 있다. 좋을 때는 친구지만 아니라고 생각하면 맞서 싸울 수 있는 에너지가 있다"고 분석했다.

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이어 "지연수 씨는 자신과 잘 맞는 남자의 폭이 굉장히 좁다. 보통은 궁합 점수 50점 정도만 돼도 결혼 생활이 가능하지만, 본인은 70~75점 이상은 돼야 인연을 이어갈 수 있는 타입"이라며 "결혼을 하든 안 하든 일복이 많아 계속 일을 하는 사주"라고 설명했다.

또 "안정적이고 보수적인 사람이 잘 맞는다"며 "남자를 만날 때는 기준을 조금 내려놓을 필요가 있다"고 조언했다.

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이에 지연수는 "제가 쉽게 마음이 열리는 타입이 아니라 기회조차 만들고 싶지 않은 마음이 크다"고 솔직하게 고백했다.

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박성준은 "남의 단점이 잘 보이고 비판적인 성향이 있다. 한 번 거슬리면 관계를 끊어버리는 스타일. 웬만한 남자가 들어오기도 쉽지 않지만, 들어 왔을때 장기적으로 견디기 어렵다"라고 팩폭을 날렸다. 이어 "존중받고 인정받고 배려받고 싶은 욕구가 강해 상대의 말투나 표정, 눈빛도 오래 기억하는 편이라 싸움의 원인이 될 수 있다"고 말했다.

이에 지연수는 "맞다. 큰 사건은 오히려 잘 넘기는 편인데, 사소한 말투나 태도는 오래 기억하는 것 같다"며 "반성하겠다"고 웃어 보였다.

재혼운에 대해서도 언급했다. 박성준은 "마초적이고 강한 스타일보다 친구처럼 편안하고 존중해 주는 사람이 잘 맞는다"며 "마음이 가는 사람이 생기면 관계를 어느 정도 이어간 뒤 궁합을 확인해 보는 것이 좋다"고 말했다.

이어 "49~51세에는 남자를 밀어내는 에너지가 강해질 수 있다"며 "40대 초반부터 힘들었던 시기가 있었다면 앞으로도 나이 끝자리가 0·1·2인 시기에는 인간관계와 돈, 건강을 보수적으로 관리하는 것이 좋다"고 덧붙였다.

한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼, 슬하에 아들 민수 군을 뒀지만 2020년 이혼했다. 지연수는 홀로 아들을 양육 중이며, 일라이는 최근 재혼해 화제를 모았다.

jyn2011@sportschosun.com