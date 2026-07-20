박지성 위원장 "오늘 축구협회 선거인단 확대 자체안 논의,선거인단 수천명 이상...관리단체 단계까지 안갈것"[K-축구 3차 혁신위 현장]

K-축구혁신위원회 3차 회의 브리핑 나선 박지성 공동위원장

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[스포츠조선 전영지 기자]"관리단체 단계까지는 가지 않아도 될 것이라고 본다."

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박지성 K-축구 혁신위원장이 20일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 제3차 K-축구 혁신위원회 직후 대한축구협회 관리단체 지정 논의에 대한 분명한 의견을 냈다.

이날 회의에는 박지성·유승민 공동위원장을 비롯해 최휘영 문화체육관광부 장관, 김대현 차관, 이영표 울산 HD 사외이사, 김승희 대한축구협회 전무이사, 박주호 전 국가대표전력강화위원, 조연상 한국프로축구연맹 사무총장, 유영근 법무법인 우승 대표변호사, 김대희 부경대 교수 등 혁신위원 전원이 참석해 2시간여 회의를 가졌다. 회의 직후 박지성 위원장이 3차 회의 논의 내용을 취재진에게 브리핑한 후 질의응답을 이어갔다.

지난 16일 대한체육회 대의원총회에서 '회장 선거인단 확대' 정관 개정이 만장일치로 의결된 상황, 이제 공은 대한축구협회로 넘어왔다. 정몽규 회장의 사임 후 '회장 궐위시 60일 이내에 선거를 치러야 한다'는 규정을 연장하는 개정안 역시 이날 대한체육회 공정위 의결을 거쳐 21~22일 대한체육회 이사회를 통과할 예정이다. 대한체육회는 300명 이내 간선제로 규정하고 있는 회원종목 단체 규정 역시 조속히 개정할 계획이다. 결국 대한축구협회 보궐선거를 100~300인의 간접선거 방식이 아닌 선거인단 확대를 통해 새로운 방식의 선거를 치르게 하기 위한 모든 규정 개정을 로드맵대로 진행하고 있다. 그리고 이날 3차 혁신위에선 대한축구협회가 자체적으로 만들어온 선거인단 확대 개편안에 대한 논의가 오갔다.

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지난 16일 대의원총회 직후 유승민 대한체육회장이 60일 내 선거 기한 연장에도 불구하고 선거인단 확대 개편이 실행되지 않을 경우 관리단체 지정 가능성을 우려한 상황. 해당 논의가 혁신위에서도 있었느냐는 질문에 박 위원장은 "첫 회의에서 관련 이야기는 나왔지만 구체적으로 다루진 않았다"고 답했다. 이어 "축구협회 역시도 선거인단 개편안을 갖고 와서 그 부분을 함께 토론했다. 확실히 같이 가고자 하는 방향성을 보여주고 있고 (관리단체 지정은) 체육회가 결정할 부분이다. 할 수는 있겠지만 아직 그 단계까지는 가지 않아도 될 것같다고 저는 생각한다"고 답했다.

K-축구혁신위원회 3차 회의 브리핑

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이제 축구협회가 대한체육회 안을 기본으로 어떤 구성으로 몇 명의 선거인단을 구성할지가 최대 관심사다. 박 위원장은 "가장 중요한 것은 기한을 정해놓고 빠르게 조속히 준비 안된 상태로 하는 것보다는 준비를 잘해서 많은 사람들이 인정하는 환경에서 회장을 뽑고 그 회장을 중심으로 나가는 부분"이라고 강조했다. "기한을 정해두진 않았다. 기본적으로 최대한 빨리 협의해서 좋은 안을 만들어야 한다고 생각한다"고 덧붙였다. "협회도 이제 막 구성안을 만들기 시작한 상황이다. 대한체육회는 상당히 오랜기간 검토 통해 나온 결과물이다. 협회는 이제 인지해 시작점에 불과하다. 선거인단 구성을 지금 단정지을 수는 없다. 분명한 건 최소 수천명 이상은 될 것이라는 점"이라고 했다. "그 이상 얼마나 될지는 앞으로 회의를 통해 정해나가야 한다"고 했다. 선거인단 규모가 커질 경우 중앙선거위원회 등 관련 기관의 도움이 필요할지에 대한 질문엔 "협회가 선거인단을 늘릴 경우 도움이 필요할 것이다. 누가, 얼마나, 어떻게는 말 그대로 검토 단계다. 할 수 있는 선에서 가장 많은 선거인단을 확보하기 위해 노력할 것"이라고 말했다. "예산이 포함되는 부분도 있고 선거인단 인원을 선수쪽 몇 명, 지도자 몇 명, 그런 부분들을 디테일하게 다뤄야한다. 단기간에 결정이 힘들지만 최대한 빠른 시일 내에 구성안을 만들 것"이라고 강조했다. "소수의 사람이 모여서 하는 선거가 아닌 축구인들이 광범위하게 의견을 반영하는 선거를 만들고 거기서 회장을 만들고 그 회장이 잘 이끌어가기 위한 토대를 만들어주는 것이 중요하다. 어떻게 구성할지는 대한체육회 안을 토대로 발전시켜나가는 형태가 될 것"이라고 설명했다.

대한체육회의 개정안은 기존 회장 선거인단 2244명의 '41배'인 9만2194명으로 선거인단을 확대했다. 임원 5296명(5.7%), 심판 1만1801명(12.8%), 지도자 3만6981명(40.1%), 선수 3만8116명(41.3%)의 구성이다. 선수의 경우 최근 4년 내 한번이라도 전국종합체육대회(체전, 소년체전, 생활체육대축전) 또는 국가대표 강화훈련 참가 이력이 있는 자로 규정했다. 정몽규 회장 4선 당시 선거인단은 192명, 박지성 위원장은 "일단 수천명 이상"이라고 예상했다. 선수가 15만명, 지도자가 1만7000명에 달하는 축구 종목의 특성상 대표성과 공정성을 담보할 선거인단을 어떤 기준으로 어떻게 구성할지가 과제다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com