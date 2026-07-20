'가비가 뭐라고 파레데스를 자극했나' 폭력사태로 엉망이 된 스페인-아르헨티나 결승전 종료 후 그라운드..'마치 격투기 한 장면을 보는 듯했다'

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes clashes with Spain's Gavi after the match REUTERS/Brian Snyder

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes clashes with Spain's Gavi after the match REUTERS/Amanda Perobelli

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes and Thiago Almada clash with Spain's Gavi after the match REUTERS/Mike Segar

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[스포츠조선 노주환 기자]'가비가 뭐라고 말했기에 파레데스가 이렇게 흥분해서 몸싸움을 벌였을까'

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스페인이 2026년 북중미월드컵 우승 트로피를 들어 올렸다. 2010년 남아프리카공화국 대회 우승 이후 처음이자 두 번째 월드컵 정상에 올랐다. 하지만 경기 종료 휘슬이 울린 후, FC바르셀로나의 미드필더 가비와 아르헨티나 미드필더 레안드로 파레데스 사이에 격렬한 충돌이 발생하면서 축제 분위기가 싸늘해졌다.

결승전에 출전하지 않은 가비를 향해 우승 문턱에서 무너져 좌절한 파레데스가 마치 격투기처럼 맞서는 모습이 SNS를 통해 전세계에 빠르게 퍼져나갔다고 스페인 매체 마르카는 20일(한국시각) 보도했다. 스페인은 이날 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 벌어진 결승전서 아르헨티나를 1대0으로 꺾고 세계 정상에 복귀했다. 후반 추가시간, 엔조 페르난데스(아르헨티나)의 퇴장으로 얻은 수적 우세를 활용한 스페인은 연장 후반 1분에 터진 페란 토레스의 결승골로 정상에 오를 수 있었다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes clashes with Spain's Gavi as Argentina coach Lionel Scaloni and coaching staff clash with Spain's Eric Garcia after the match REUTERS/Amanda Perobelli

경기 종료 휘슬이 울리고 스페인 선수들이 서로를 끌어안고 월드컵 우승을 자축하기 위해 경기장 중앙으로 달려갈 때, 카메라에 예상치 못한 장면이 포착됐다. 아르헨티나 사령탑 리오넬 스칼로니 감독이 자신의 선수들을 향해 전력 질주했다. 이유는 잠시 후 분명해졌다. 아르헨티나 감독은 연속 월드컵 우승이 좌절된 후의 좌절감과 스페인의 우승의 기쁨이 교차하는 극과극의 분위기 속에서, 흥분한 아르헨티나 선수들을 떼어놓기 시작했다. 스페인 선수단과의 몸싸움으로인한 긴장이 고조되는 것을 막기 위해 안간힘을 다 했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes clashes with Spain's Gavi after the match as Spain wins the World Cup REUTERS/Mike Segar

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이날 조커로 후반전에 투입된 파레데스가 가장 격렬한 충돌에 연루되어 있었다. 이 베테랑 미드필더는 축하 행사가 진행되는 동안 평정심을 잃은 것처럼 보였다. 스페인의 에릭 가르시아, 가비 등 여러 스페인 선수들과 격렬한 말다툼 이후 몸싸움 과정에서 서로 잡고 넘어트리는 장면이 연출됐다. 마치 격투기의 한 장면 같았다.

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매체 마르카는 '가비가 파레데스에게 무슨 말을 했고, 그게 자극이 된 것 같다'고 전했다. 하지만 가비가 파레데스를 어떤 식으로 도발했는 지에 대해서는 구체적으로 설명하지 않았다.

일부에선 국제축구연맹의 사후 조사 및 조치가 있을 것으로 보고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com