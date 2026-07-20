'한화 초비상' 강백호, 외복사근 손상 소견→엔트리 제외, "재검 후 복귀 결정" [공식발표]

3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 6회초 1사 한화 강백호가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 6회말 강백호가 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

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[스포츠조선 이종서 기자] 3연패에 빠져 갈 길 바쁜 한화 이글스가 '초대형 악재'를 만났다.

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한화는 20일 "강백호가 병원 검진 결과 좌측 옆구리 외복사근 손상 소견을 받았다"라며 "엔트리 제외 예정이며 추후 재검을 통해 복귀시점을 결정할 계획"이라고 밝혔다.

키움과의 4연전에서 3연패 뒤 무승부를 기록하며 침체 분위기가 된 한화로서는 날벼락과 같은 소식이다.

강백호는 지난 19일 대전 키움 히어로즈전에 4번타자 겸 지명타자로 선발 출전했다. 1회와 3회 볼넷을 얻어냈고, 4회에는 중견수 뜬공을 기록했다. 8-4로 앞선 6회말 무사 1,2루에서 적시타를 쳤다. 그러나 1루로 달려가던 강백호는 왼쪽 옆구리에 통증을 호소했고, 결국 정은원과 대주자 교체가 됐다.

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당시 한화는 "스윙 과정에서 왼쪽 옆구리 통증으로 인해 교체됐다"고 설명했다. 이후 병원 검진을 받았고, 장기간 공백이 불가피해졌다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 6회초 1사 한화 강백호가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

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한화로서는 날벼락이었다. 강백호는 올 시즌 4번타자로 나오면서 한화 타선에 버팀목이 됐다. 82경기에서 타율 3할1푼5리 23홈런 86타점 OPS(장타율+출루율) 0.980의 성적을 남겼다.

올 시즌 팀 홈런 2위(100홈런), 타점 2위(472개), 팀 OPS 2위(0.780) 등 타격 지표 곳곳이 상위권을 유지할 수 있었던 비결 중 하나가 강백호였다.

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연패 탈출 및 후반기 반등이 절실한 상황에서 강백호의 부상은 최대 악재가 됐다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com