[월드컵 리뷰]19살 야말, 'GOAT' 메시 꺾고 대관식 거행…'토레스 연장 결승골'스페인, 10명 싸운 아르헨티나 1-0 제압, 16년만에 우승 쾌거

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[스포츠조선 윤진만 기자]아르헨티나 축구대표팀이 월드컵 타이틀 방어에 실패하면서 'GOAT' 리오넬 메시(아르헨티나·인터마이애미)의 라스트댄스도 눈물로 끝났다.

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'무적함대' 스페인이 20일 오전 4시(이하 한국시각) 미국 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 '디펜딩 챔프' 아르헨티나와 2026년 북중미월드컵 결승에서 연장후반 1분 페란 토레스(바르셀로나)의 결승골로 1대0 승리했다. 2010년 남아공월드컵에서 첫 우승을 차지한 스페인은 16년만에 결승에 올라 이날 포함 8경기에서 단 1골만을 내주는 '무적 수비'를 바탕으로 통산 두번째로 우승컵을 번쩍 들었다. 이로써 브라질(5회), 독일, 이탈리아(이상 4회), 아르헨티나(3회), 프랑스, 우루과이(이상 2회)에 이어 역대 7번째로 월드컵을 2번 이상 우승한 국가로 등극했다.

스페인의 '19세 초신성' 라민 야말(바르셀로나)은 처음으로 출전한 월드컵에서 갓난아기 시절 자신을 목욕시켜준 '바르셀로나 대선배' 메시를 상대로 판정승을 거두며 새로운 전설의 시작을 알렸다. 반면 메시는 20살 어린 후배에 막혀 자신의 6번째 월드컵이자 사실상 마지막 월드컵에서 2연패의 꿈을 이루지 못했다. 이날 침묵하며 커리어의 마지막 퍼즐로 여겨진 월드컵 골든부츠 수상도 놓쳤다. 8골에 머문 메시는 19일 월드컵 3-4위전에서 잉글랜드를 상대로 2골을 보태며 10골을 달성한 프랑스 공격수 킬리안 음바페(레알마드리드)와의 경쟁에서 밀렸다.

한편, 스페인의 우승으로 39일간 북중미를 뜨겁게 달군 대장정이 마무리됐다. 역대 가장 많은 48개국이 참가한 이번대회는 역사상 첫 하이드레이션 브레이크 시행, '인구 50만 소국' 카보베르데의 돌풍, 노르웨이의 노젓기 응원 열풍, 입 가리기 퇴장, 이란 대표팀 스태프 입국 거부 사건, 살인적인 물가와 입장권 가격, 멕시코 관중 압사 사고, 플로린 발로건 퇴장 번복 사태 등 다양한 이슈와 논란을 낳았다. 홍명보 감독이 이끌던 대한민국 축구대표팀은 역대 원정 월드컵 최고 성적을 바라봤지만, 남아공전 충격패로 조별리그에서 탈락하는 굴욕을 맛봤다.

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스페인은 미켈 오야르사발(레알소시에다드), 알렉스 바에나(아틀레티코마드리드), 야말로 스리톱을 꾸렸다. 파비안 루이스(파리생제르맹), 다니 올모(바르셀로나), 로드리(맨시티)가 스리미들을 구축했고, 페드로 포로(토트넘), 파우 쿠바르시(바르셀로나), 에므리크 라포르트(아틀레틱), 마크 쿠쿠렐라(레알마드리드)가 포백을 구성했다. 우나이 시몬(아틀레틱)이 골키퍼 장갑을 꼈다.

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아르헨티나는 메시와 훌리안 알바레스(아틀레티코마드리드) 투톱을 꾸렸다. 호드리고 데 파울(인터마이애미), 엔조 페르난데스(첼시), 알렉시스 맥 앨리스터(리버풀), 니코 곤살레스(아틀레티코마드리드)로 미드필드진을 구성했다. 곤살로 몬티엘(리버플라테), 크리스티안 로메로(토트넘), 리산드로 마르티네스(맨유), 니콜라스 탈리아피코(올림피크리옹)가 포백에 늘어섰고, 에밀리아노 마르티네스(애스터빌라)가 골문을 지켰다.

5분 야말이 먼저 포문을 열었다. 올모와 이대일 패스를 주고받은 야말이 단숨에 골 에어리어 근처까지 접근해 왼발슛을 날렸지만, 마르티네스 골키퍼 선방에 막혔다. 아르헨티나도 호락호락하지 않았다. 곧바로 메시가 최종수비 뒷공간을 파고들며 스페인 수비진을 위협했다. 시몬 골키퍼가 영리하게 달려나와 공을 걷어내며 위기를 모면했다.

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전반전은 시종일관 스페인이 주도했다. 스페인은 끊임없는 패스로 아르헨티나의 빈틈을 노렸다. 공을 빼앗기는 즉시 강한 압박으로 공 소유권을 다시 되찾거나, 아르헨티나의 선택지를 좁혔다. 풀백부터 최전방 공격수까지 모든 선수가 유기적으로 움직였다. 패스 줄 곳을 찾지 못한 아르헨티나 선수들은 전방을 향한 롱패스로 기회를 엿봤지만, 상대 골문 근처에 다다르지 못했다.

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경기는 첫 하이드레이션 브레이크(수분 보충 휴식시간) 전후로 소강상태로 접어들었다. 스페인이 두번째 슈팅을 쏘기까진 34분이 걸렸다. 39분, 페널티 아크에서 쏜 오야르사발의 중거리슛이 위력없이 골키퍼 품에 안겼다. 43분, 풀백 쿠쿠렐라의 과감한 왼발 중거리슛은 골대 우측 밖으로 살짝 벗어났다. 아르헨티나는 설상가상 원하지 않는 타이밍에 교체카드 한 장을 소진했다. 센터백 마르티네스가 허벅지 근육쪽에 문제를 보이며 44분 니콜라 오타멘디와 교체됐다.

전반은 득점없이 0-0 동점으로 끝났다. 메시는 전반 45분 동안 볼터치 15회에 그쳤고, 아르헨티나는 단 한 차례도 슈팅을 기록하지 못했다. 하지만 스페인도 볼 점유율 65%, 슈팅 3개를 기록하며 주도권을 쥐고 아르헨티나를 흔들었지만, 득점 결실을 맺지 못했다. 지난 5번의 월드컵 결승 중 4번은 연장 승부 끝에 승자가 갈렸다. 아직 45분이 더 남았지만, 지루한 연장 승부 '스멜'이 올라오고 있다.

아르헨티나는 하프타임을 기해 미드필더진에 변화를 꾀했다. 곤살레스를 빼고 레안드로 파레데스를 투입했다. 본격적인 중원 싸움의 시그널로 해석할 수 있는 교체. 파레데스는 투입 7분만에 로드리를 향한 고의 반칙과 상대 선수와의 신경전을 벌이며 경고를 받았다.

후반전도 스페인의 주도 하에 경기가 진행됐다. 후반 초반, 아르헨티나 수비진의 안일한 패스 미스가 위기를 자초할 뻔했다. 후반 1분, 바에나의 오른발 중거리 슈팅은 골키퍼 정면으로 향하며 막혔다. 아르헨티나는 후반 13분 몬티엘을 빼고 나우엘 몰리나를 투입하며 경기 시작 1시간도 채 지나지 않아 교체카드 3장을 사용했다.

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16분 야말의 직접 프리킥은 수비벽에 막혔다. 스페인도 변화를 줄 타이밍이었다. 17분, 오야르사발과 루이스가 빠지고 페란 토레스와 페드리가 투입됐다. 19분 올모의 중거리슛이 마르티네스 골키퍼의 몸에 맞고 골라인 아웃됐다. 스페인은 아르헨티나의 거친 압박에 중거리슛으로 활로를 모색했다. 후반 22분, 야말의 우측 크로스가 골문 앞 토레스의 이마에 정확히 닿았으나 골키퍼 정면으로 향하며 무위에 그쳤다.

후반 막판에 남다른 정신력을 보여온 아르헨티나는 후반 25분 로메로, 데 파울을 빼고 파쿤도 메디나, 줄리아노 시메오네를 투입하며 부족한 에너지를 채워넣었다. 30분, 스페인이 승부수를 띄웠다. 바에나, 올모를 빼고 니코 윌리엄스와 미켈 메리노를 투입하며 공세를 높였다. 32분, 페드리와 쿠바르시의 연이은 중거리슛이 모두 마르티네스 골키퍼 선방에 막혔다. 이번 경기에서 스페인의 슈팅은 족족 골키퍼 정면으로 향하고 있다. 36분 라포르트의 헤더도 마르티네스에게 손쉽게 막혔다. 스페인이 11개의 슛을 쏠 때, 아르헨티나의 슈팅 차트에는 움직임이 없었다. 37분, 페르난데스가 심판 판정에 항의를 하다 경고를 받았다.

후반 41분, 토레스가 박스 안으로 향하는 메리노의 로빙패스를 오른발 논스톱 슛으로 연결했지만 골대를 벗어났다. 44분 로드리의 중거리슛은 하늘높이 떴다. 후반 추가시간 3분 역습 상황에서 윌리엄스가 직접 슈팅을 쏘며 욕심을 내봤지만 또 마르티네스 골키퍼 정면으로 향하며 막혔다. 4분간의 추가시간이 다 끝날 무렵, 대형 변수가 발생했다. 주심은 볼 경합 상황에서 페르난데스가 쿠바르시에게 반칙을 범했다는 판정으로 경고를 내밀었다. 앞서 경고 한 장을 받은 페르난데스는 누적경고로 퇴장을 당했다. 추가시간 8분 야말의 프리킥이 마르티네스에게 막히면서 전후반 90분은 득점없이 0-0으로 끝났다. 아르헨티나가 타이틀 방어를 하기 위해선 연장전에 수적 열세를 극복해야 한다. 아르헨티나가 타이틀 방어를 하기 위해선 연장전에 수적 열세를 극복해야 한다.

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연장전 포문을 연 쪽도 스페인이었다. 3분, 윌리엄스가 순간적으로 수비 뒷공간을 파고들어 헤더를 날렸지만 이 역시 마르티네스를 뚫어내지 못했다. 5분, 윌리엄스가 경기시작 95분만에 처음으로 골망을 흔들었다. 하지만 주심은 득점 과정에서 메리노가 아르헨티나 수비수 오타멘디의 발을 밟는 파울을 범했다는 판단으로 득점을 취소했다. 스페인은 로드리, 라포르트를 빼고 마르틴 수비멘디와 에릭 가르시아를 투입했다. 11분, 야말이 왼발로 감아찬 공은 골대를 크게 벗어났다. 아르헨티나의 컨셉은 확실했다. 무실점으로 경기를 끝마치기 위해 공격수 알바레스를 벤치로 불러들이고 수비수 마르코스 세네시를 교체투입했다.

스페인이 13분, 결정적인 찬스를 날렸다. 좌측에서 윌리엄스가 띄운 크로스가 파포스트 앞 메리노 머리 앞에 정확히 전달됐다. 하지만 메리노의 헤더는 골문을 살짝 벗어났다. 연장 전반에도 골은 터지지 않았다. 하지만 연장후반 1분, 스페인이 이날 20번째 슈팅으로 결국 골망을 흔들었다. 포로가 상대 바극 외곽 우측 대각선 지점에서 파포스트 방향으로 길게 띄운 크로스를 윌리엄스가 몸을 날려 헤더 백패스를 시도했다. 이를 토레스가 골문 상단을 찌르는 왼발슛으로 마침내 마르티네스가 지키는 골문을 열었다. 수비일변도로 나선 아르헨티나가 실점 후 공세를 높였다. 12분 메시가 박스 밖에서 첫 슈팅을 날렸지만, 메리노의 안면에 맞으며 골문으로 향하지 못했다. 메리노는 간단한 치료를 받은 뒤 그라운드로 돌아왔다. 14분, 메시의 발끝에서 시작된 아르헨티나 공격이 스페인 골문을 처음으로 위협했다. 메시의 패스를 받은 탈리아피코가 골문 앞으로 찌른 크로스를 세네시가 슈팅으로 연결했지만 수비에 맞고 굴절돼 골라인을 벗어났다. 추가시간 2분, 메시의 낮은 코너킥이 뒤쪽으로 흘렀다. 이를 시메오네가 슈팅으로 이어갔지만 골대를 살짝 벗어났다. 경기는 그대로 스페인의 1대0 승리로 끝났다. 메시의 라스트댄스가 허무하게 막을 내렸다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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