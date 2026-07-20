"얼마나 멍청한 짓인가" 맹비난, 아르헨티나 망친 최악의 퇴장...'죄송합니다' 사과 후 OUT

사진=파브리시오 로마노 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]엔조 페르난데스의 멍청한 퇴장은 아르헨티나를 준우승으로 이끌었다.

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아르헨티나는 20일 오전 4시(한국시각) 미국 뉴욕-뉴저지 스타디움에서 열린 스페인과의 2026년 북중미월드컵 결승에서 연장전까지 가는 접전 끝에 0대1로 패배했다. 2연속 우승을 노린 아르헨티나의 여정은 준우승으로 마무리됐다.

스페인의 일방적인 경기로 진행됐다. 아르헨티나는 스페인의 상대가 되질 못했다. 정규 시간 동안 아르헨티나는 단 1개의 슈팅도 기록하지 못했다. 에밀리아노 마르티네스의 선방쇼가 아르헨티나를 지탱했다.

그래도 아르헨티나는 실점하지 않고 버티고 있었는데, 선수 한 명이 경기를 망쳤다. 범인은 엔조였다.

AP연합뉴스

후반 37분 엔조는 경합 과정에서 넘어졌다. 엔조가 전혀 경고를 받을 만한 상황이 아니었는데도 불구하고, 주심은 경고를 꺼내들었다. 이때 주심에게 거친 말을 쏟아낸 것으로 보인다. 결승전의 중요성을 보았을 때 쓸데없는 경고였다.

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엔조의 멍청한 플레이는 여기서 끝이 아니었다. 후반 추가시간에 결국 사고를 쳤다. 헤더 경합에 실패한 후 엔조는 세컨드볼을 따내기 위해 달려갔다. 이때 파우 쿠바르시가 빨랐다. 그런데 엔조는 그대로 몸을 들이박았고, 결과는 두 번째 경고, 퇴장이었다. 엔조는 아르헨티나 팬들에게 사과하며 경기장을 빠져나갔지만 경기를 망쳤다는 사실은 전혀 변하지 않았다.

AFP연합뉴스

앨런 시어러는 영국 BBC와의 인터뷰에서 "엔조는 방금 아르헨티나에 거대하게 대가를 치르게 했을지도 모른다. 심판에게 말대꾸를 한 바보 같은 짓으로 이미 경고를 받은 후에 말이다. 경고가 있는 선수가 저런 행동을 할 수 없다. 정말 바보 같다. 얼마나 멍청한 짓인가"라며 엔조의 행동을 강하게 비판했다.

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웨인 루니 또한 "어리석은 태클이다. 태클 타이밍이 약간 늦었다. 이미 경고가 있는 상황에서 그렇게 무책임하게 다리를 뻗어 상대에게 퇴장을 유도할 기회를 주어서는 안 된다. 안 그래도 스페인이 경기를 주도하고 있었는데, 이제 아르헨티나는 남은 시간을 버텨내기가 훨씬 더 어렵고 힘들어졌다"고 질책했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com