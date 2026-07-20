'충격, 아르헨티나 추악한 매너까지 완패' '메시 호위무사' 파레데스 주먹으로 얼굴 가격→경기 종료후 레드카드..'스페인 벤치 멤버에게 펀치 날렸다'

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes and Thiago Almada clash with Spain's Gavi after the match REUTERS/Mike Segar

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Borja Iglesias clashes with Argentina's Leandro Paredes REUTERS/Brian Snyder

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[스포츠조선 노주환 기자]아르헨티나는 스페인과의 북중미월드컵 결승에서 아쉽게 패한 후 매너에서 완패를 당했다. 흥분한 아르헨티나 미드필더 레안드로 파레데스가 스페인 가비, 에릭 가르시아 등에게 펀치를 날렸다. 그로 인해 레드카드를 받았다.

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영국 BBC 전문가 앨런 시어러는 '파레데스는 누군가의 얼굴에 두세 차례 강한 펀치를 날렸다. 그는 대놓고 달려들었다. 그런 행동이 용납될 수 있는 장소나 상황은 없다'고 비판했다. 또 그는 '우리는 이 경기가 그들에게 얼마나 큰 의미였는지, 그리고 패배가 얼마나 아픈지 잘 알고 있지만, 패배에도 지켜야 할 도리가 있다'고 꼬집었다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes clashes with Spain's Gavi after the match REUTERS/Amanda Perobelli

아르헨티나는 20일(한국시각) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 벌어진 스페인과의 2026년 북중미월드컵 결승에서 연장 혈투 끝에 0대1로 져 대회 2연패에 실패했다. 준우승에 그쳤다. 반면 스페인은 2010년 남아공대회 이후 16년 만에 두번째 월드컵 정상에 올랐다. 연장전 조커 페란 토레스가 결승골을 넣었다. 아르헨티나는 엔조 페르난데스의 후반전 추가시간 경고 누적 퇴장 등이 겹치면서 수적 열세에서 고전했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes clashes with Spain's Gavi as Argentina coach Lionel Scaloni and coaching staff clash with Spain's Eric Garcia after the match REUTERS/Amanda Perobelli

후반전 니코 곤잘레스를 대신해 조커로 들어간 파레데스의 비매너 퇴장은 연장전 종료 후 터졌다. 경기 종료 후 양팀 선수들의 신경전이 벌어졌다. 파레데스가 스포츠맨십에 어긋나는 폭력적인 행동을 한 것이다. 양팀 선수들의 한데 엉켜 살벌한 분위기를 연출했다. 거의 패싸움 양상으로 흘렀다. 양팀 벤치 관계자들이 흥분한 선수들을 떼어놓기에 바빴다.

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시어러는 '우리는 아르헨티나로부터 이런 모습을 너무 자주 봐왔다. 경기 종료 휘슬이 울린 후의 반응은 끔찍한 수준이었다'고 평가했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes clashes with Spain's Gavi after the match REUTERS/Amanda Perobelli

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Gavi clashes with Argentina's Leandro Paredes after the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

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일부에선 국제축구연맹이 사후 징계를 통해 파레데스에게 추가 징계를 내릴 가능성이 높다는 전망을 하고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com