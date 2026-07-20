비비, '잠자리 無' 커플에 기겁.."나라면 바로 탈출, 리스 안 돼"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 비비가 연인 사이 스킨십에 대해 솔직한 생각을 밝혔다.

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최근 '오키키' 유튜브 채널에는 '가까이하면 안되는 인간'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 비비, 지예은, 가비는 구독자들의 사연을 들어주는 시간을 가졌다. 한 구독자는 "5년째 연애 중인 남자친구에게 프러포즈를 받았지만 2년째 잠자리를 하지 않고 있다"라며 고민을 털어놨다. 이어 "스킨십을 제외하면 식성도, 대화의 결도 잘 맞는 커플인데 스킨십이 부족한 것만으로 결혼을 망설여야 하는지 모르겠다"라고 말했다.

가비는 "저는 반대한다"라고 말했고 비비도 고개를 끄덕였다. 비비는 "대화가 잘 통하고 식성이 잘 맞고 편안한 거면 그냥 친구다. 저는 오직 연인만이 스킨십을 채울 수 있다고 생각한다"라고 말했다.

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지예은은 "다 맞기는 쉽지 않다"라고 말했고, 비비는 "저는 그냥 바로 '탈출!'이라고 할 것 같다. 리스는 안 된다"라고 강조해 눈길을 끌었다.

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가비는 "오래 만나면 (스킨십이) 줄어들 수는 있다. 3년을 열정적으로 만난 뒤 2년간 안식 기간을 가진 거라면 괜찮지만, 원래도 미지근했던 거면 문제가 있다고 본다"라고 짚었다.

joyjoy90@sportschosun.com