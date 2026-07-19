김영희 "11년 솔로였는데..'10살 연하' 윤승열♥이 추파던져 타올랐다"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 김영희가 남편 윤승열과의 연애가 11년 만이었다며 러브스토리를 털어놨다.

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19일 '나무미키 흥신소' 유튜브 채널에는 '김영희 짝사랑. 임우일보다 미키광수였다!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

김영희는 남편과의 러브스토리를 묻자 "남편은 한화 선수로 뛰다가 방출되고 저는 일이 하나도 없을 때가 있었다. 그때 지인을 통해 알게 됐다"라고 설명했다.

이어 "그러면서 (사랑이) 쌓였지만 초반에는 벽이 있었다. 10살 연하 운동선수 출신에 젊은 사람이지 않나. '누나 왜 이렇게 예뻐요?'라고 추파를 던져도 무시했다. 근데 남편은 그 벽을 박살 내고 싶었다고 한다. 또 당시 내가 너무 어두울 때여서 밝게 해주고 싶다는 남편의 부성애가 들어가며 맺어졌다"라고 떠올렸다.

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김영희는 이후 남편의 높은 자존감을 보고 마음이 열려 불같은 사랑을 했다고. 그는 "개그우먼이 된 후 한 번도 연애를 안 했다. 11년 만에 만난 남자라서 타올랐고 결혼까지 진행됐다. 지금도 우리는 싸움을 크게 안 한다"라며 여전한 애정을 드러냈다.

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한편 김영희는 2021년 전 야구선수 윤승열과 결혼, 슬하에 딸을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com