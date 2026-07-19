류현진, 마침내 '韓美 통산 2500탈삼진' 금자탑 세웠다…'코리안 몬스터'의 위엄

사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] '코리안 몬스터' 류현진(39·한화 이글스)이 한국 야구사에 영원히 남을 금자탑을 쌓아 올렸다.

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류현진은 19일 대전 한화생명이글스파크에서 열린 키움 히어로즈와의 주말 4연전 마지막 경기에 선발 등판해 역사적인 대기록을 완성했다.

이날 경기 전까지 대기록까지 단 한 개의 탈삼진만을 남겨두고 있던 류현진은 경기 초반부터 특유의 자로 잰 듯한 칼날 제구와 노련한 볼 배합으로 키움 타선을 요리했다.

사진제공=한화 이글스

사진제공=한화 이글스

앞서 KBO리그 통산 1565탈삼진을 기록 중이던 류현진은 메이저리그(MLB) 통산 934탈삼진을 더해 한·미 통산 2499탈삼진을 기록하고 있었다. 그리고 이날 홈팬들의 함성 속에 류현진은 2회 1실점 후 무사 1,3루의 위기에서 키움의 8번 타자 권혁빈을 상대로 단 3구만에 헛스윙 삼진을 솎아내며 대망의 한미 통산 2500탈삼진 고지를 밟았다. 한국과 미국 무대를 두루 거치며 쌓아 올린 지표가 완성된 순간이었다.

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류현진은 올 시즌 15경기(87⅔이닝)에 등판해 8승 2패 평균자책점 2.67이라는 완벽한 에이스 성적표를 유지 중이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com