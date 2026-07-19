'인간 위고비' 홍선영, 결국 다이어트 포기했나..고기에 짬뽕까지 폭풍 흡입 "실패의 안 좋은 예"

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 홍진영의 친언니 홍선영이 유쾌한 먹방으로 팬들의 웃음을 자아냈다.

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홍선영은 지난 18일 개인 계정에 "고기를 먹으러 간 건지 짬뽕을 먹으러 간 건지"라는 글과 함께 식사 영상을 공개했다.

영상에는 지인들과 함께 식당을 찾은 홍선영이 고기와 짬뽕, 매시드포테이토 등 다양한 음식을 맛있게 즐기는 모습이 담겼다. 식사 내내 특유의 시원한 먹방을 선보이며 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

홍선영은 "다이어트 실패의 안 좋은 예", "내 다이어트는 못 해도 다이어터 여러분은 응원합니다", "오늘도 모두 식욕 감퇴되세요" 등의 재치 있는 문구를 덧붙였다.

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이를 본 동생 홍진영은 댓글로 "오늘 저녁은 다 먹었네 하"라고 반응했고, 홍선영은 "삼바홍 차단!"이라고 받아치며 현실 자매다운 티격태격 케미를 선보였다.

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앞서 홍선영은 약 1년 만에 SNS 활동을 재개하며 콘치즈 먹방 영상을 공개한 바 있다. 당시에도 자신을 "영상 식욕억제제", "인간 위고비"라고 소개해 화제를 모았고, 홍진영과 유쾌한 댓글을 주고받으며 웃음을 안겼다.

한편 홍선영은 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에 출연하며 얼굴을 알렸으며, 꾸준한 SNS 활동으로 팬들과 소통을 이어가고 있다.

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tokkig@sportschosun.com