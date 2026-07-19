유리, '나혼산'서 쓴 선글라스가 2000원..명품인 줄 알았는데 '반전'

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[스포츠조선 정유나 기자] '나 혼자 산다'에 출연한 소녀시대 유리가 착용한 2000원짜리 선글라스가 화제를 모으고 있다.

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유리는 최근 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에서 오토바이를 타는 장면에서 캣아이 디자인의 선글라스를 착용해 시청자들의 눈길을 사로잡았다.

방송 이후 유리는 자신의 SNS를 통해 당시 착용했던 의상과 신발, 가방, 믹서기 등 다양한 아이템 정보를 직접 소개했다. 이 과정에서 선글라스가 한 가성비 생활용품 브랜드에서 판매하는 2000원짜리 제품이라는 사실이 알려지면서 큰 관심을 모았다.

세련된 디자인에 저렴한 가격까지 더해지자 온라인에서는 "명품인 줄 알았다", "가격이 몇 배여도 이상하지 않을 디자인", "매장에 갈 때마다 품절이라 구하지 못하는 제품" 등의 반응이 이어졌다.

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이처럼 유리는 고가의 명품이 아닌 실용적인 아이템까지 자신만의 스타일로 소화하며 눈길을 끌었다.

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한편 유리는 소녀시대 멤버 효연, 수영과 최근 유닛그룹 '효리수'를 결성해 전성기 못지 않은 사랑을 받고 있다.

jyn2011@sportschosun.com