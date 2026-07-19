'미쳤다' 잉글랜드 3위 한 날, '잭팟' 터트린 국대…30개월 만에 160억→2345억 '몸값' 대폭발, 최고 이적료 경신

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 England's Anthony Gordon celebrates scoring their first goal with Morgan Rogers REUTERS/Lee Smith/File Photo

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 18, 2026 France's Maxence Lacroix in action with England's Morgan Rogers IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro

England's Morgan Rogers (17), Ezri Konsa (2), Declan Rice (4) and others celebrate after Konsa scored their side's second goal during the World Cup third-place playoff soccer match between France and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]잉글랜드가 2026년 북중미월드컵에서 3위를 차지했다.

Advertisement

잉글랜드는 19일(이하 한국시각) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 프랑스와의 이번 대회 3위 결정전에서 난타전 끝에 6대4로 승리했다. 아르헨티나와 4강전(1대2 패)에 이어 이날도 풀타임을 소화한 모건 로저스(24)가 월드컵 마지막 날 잉글랜드 축구의 새 역사를 썼다.

첼시가 로저스를 품에 안았다. 영국의 'BBC'는 이날 '첼시가 애스턴 빌라와 로저스를 구단 최고 이적료인 1억1700만파운드(약 2345억원)에 영입하기로 합의했다'고 보도했다.

로저스의 계약기간은 6년 이며, 1년 연장 옵션이 포함돼 있다. 로저스는 월드컵을 마치고 귀국한 후 20일 메디컬 테스를 받을 예정이다.

Advertisement

잉글랜드 선수 사상 최고 이적료가 새롭게 경신됐다. 올여름 맨시티가 노팅엄 포레스트와 엘리엇 앤더슨 영입을 위해 합의한 1억1600만파운드를 넘어섰다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 18, 2026 England's Morgan Rogers in action IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro

Advertisement

첼시 역사상 가장 비싼 이적료이다. 2023년 아르헨티나 미드필더 엔조 페르난데스의 1억700만파운드를 무너뜨렸다. 첼시는 새 시즌 사비 알론소 감독이 지휘봉을 잡았다. 알론소 감독이 선수단을 재편하는 과정에서 로저스 영입을 희망한 것으로 알려졌다.

맨시티 출신이지만 단 한 경기도 뛰지 못한 로저스는 챔피언십(2부)의 미들즈브러에서 2024년 2월 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 애스턴 빌라로 이적했다. 둥지를 틀 당시 이적료는 800만파운드(약 160억원)에 불과했다.

Advertisement

애스턴 빌라에서 잠재력이 폭발했다. 그는 애스턴 빌라에서 125경기에 출전해 31골을 터트렸다. 지난 시즌 애스턴 빌라의 유로파리그 우승을 이끌었다.

Advertisement

30개월 만에 몸값이 폭등했다. 미들즈브러도 '잭팟'을 터트렸다. 'BBC'는 '로저스를 애스턴 빌라로 이적시킬 당시 재이적시 수익의 20%를 가져가는 조항 덕분에 미들즈브러는 최소 2040만파운드를 벌어들인다. 이 금액은 영국 역사상 최고 이적료 재판매 기록'라고 강조했다.

로저스는 이번 월드컵에서 7경기에 출전해 1도움을 기록했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com