기성용, 손흥민과 경기 지고 '김밥 실종'에 예민 폭발 "누군가가 3줄씩 먹어" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자] 전 축구 국가대표 기성용이 손흥민과 함께 대표팀 시절 벌어진 '김밥 실종 사건'의 전말을 공개해 웃음을 안겼다.

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19일 tvN '유퀴즈온더블럭' 측은 SNS를 통해 "'내 김밥 어딨어?' 기성용 손흥민 김밥 실종 사건"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 기성용은 "북아일랜드와 경기 후 폴란드로 바로 넘어가야 하는 일정이었다"라며 당시를 떠올렸다.

그는 "경기 후 선수들이 식사를 잘해야 근육이 빠지지 않고 유지가 된다"라면서 "그때 주방장님이 김밥을 만들어주셨다. 선수들이 경기 후 바로 먹을 수 있게 해주셨다"라고 설명했다.

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하지만 예상치 못한 일이 벌어졌다. 기성용은 "손흥민 선수와 인터뷰 후 라커 룸에 들어갔는데 우리가 먹을 김밥이 없더라. 다른 쪽에서는 스태프들이 김밥을 먹고 있더라"라면서 "'우리 김밥 어디 있냐'고 했더니 스태프들이 놀라서 김밥을 찾았다. 누군가가 3줄씩 먹은 거다"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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기성용은 "김밥을 빨리 먹고 공항으로 가야 했는데 우리가 먹을 게 없더라. 배도 고프고 심지어 경기에서 졌다"라면서 "그래서 짜증이 나 있는데 밥까지 없으니까, 사람이 예민해지더라"고 털어놨다. 그러면서 그는 "그래도 대표팀인데"라면서 "그때 스태프들에게 화를 많이 냈다"라며 솔직하게 고백했다.

이를 들은 유재석은 "화날 만한데, 지나고 보니 기성용 선수도 '내가 그때 왜 그렇게까지 화를 냈을까' 싶은 거다"라며 웃었다. 이에 기성용은 "없어보이더라"고 말해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com